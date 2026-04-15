Patxi López, sobre la expulsión del diputado de Vox del Congreso: "Esto solo ha pasado con Tejero"

El contexto La Presidencia del Congreso de los Diputados expulsó este martes del Pleno al diputado de Vox José María Sánchez, que se subió al estrado para encararse con tono desafiante con el vicepresidente primero de la Cámara, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, que en ese momento estaba ejerciendo la Presidencia.

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha destacado la gravedad del incidente en el que un diputado de Vox, José María Sánchez, fue expulsado del Congreso tras enfrentarse al vicepresidente Alfonso Rodríguez Gómez de Celis. López comparó este hecho con el intento de golpe de Estado de Tejero y subrayó la necesidad de tomar medidas para evitar que las tensiones verbales se conviertan en violencia física. Gómez de Celis expresó su tristeza por el incidente y lo calificó como un reflejo del auge de la extrema derecha. Mientras tanto, la portavoz de Vox, Pepa Millán, defendió a su compañero, culpando a la presidencia del Congreso.

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha señalado este miércoles que la trifulca que se saldó ayer con la expulsión un diputado de Vox del Congreso "solo ha pasado dos veces en la historia reciente: una con Tejero y otra con este diputado".

López ha calificado el hecho de "muy grave" y ha asegurado que "esto no se puede consentir y tiene que tener consecuencias". Por ello, ha señalado, que "la Mesa tendrá que adoptar decisiones para cortar este tipo de acciones porque no puede ser que la escalada verbal que pasa aquí un miércoles tras otro se convierta también en una escalada de este tipo de violencia".

La Presidencia del Congreso de los Diputados expulsó este martes del Pleno al diputado de Vox José María Sánchez, que se subió al estrado en el que se encontraban los miembros de la Mesa de esta Cámara para encararse con tono desafiante con el vicepresidente primero de la Cámara, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, que en ese momento estaba ejerciendo la Presidencia.

Gómez de Celis, tras el incidente: "Lo único que pensaba es por dónde me iba a llegar el sopapo"

En declaraciones a la 'Cadena Ser', el vicepresidente del Congreso ha mostrado su "tristeza" por lo sucedido, que a su juicio es "bastante simbólico" con lo que ocurre en España y en el mundo con la extrema derecha.

Gómez de Celis ha explicado que el diputado de Vox reclamaba algo que "era imposible" y en lo que no podían intervenir porque no escuchan ni entienden lo que se decía en la bancada.

"Lo que no recuerdo, y los más viejos del lugar tampoco, es que alguien se subiera al estrado. Lo hablamos todos y solo nos viene a la cabeza otra subida del estrado, mucho más dramática también para la democracia española, pero de posiciones muy parecidas", ha dicho, en referencia al golpe de estado del 23F.

A su llegada al pleno del Congreso, la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, lejos de condenar lo que hizo su compañero, ha asegurado que "los que se equivocan son la presidencia de la cámara no ejerciendo su función de control y de orden".

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