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El Parlamento Europeo afirma que hay "pruebas suficientes" para juzgar a Toni Comín por acoso sexual

El contexto El denunciante, que trabajó durante siete años para Junts en el Parlamento Europeo, le denunció alegando tocamientos, preguntas sobre la vida sexual con su esposa, propuestas de tríos, malos tratos laborales y amenazas de despido.

El cabeza de lista de Junts al Parlamento Europeo, Toni Comín, en una rueda de prensa este sábado en Bruselas. El cabeza de lista de Junts al Parlamento Europeo, Toni Comín, en una rueda de prensa este sábado en Bruselas. Bruno Fortea - EFE

El Parlamento Europeo afirma que hay "pruebas suficientes" para juzgar a Toni Comín por acoso sexual. Así consta en el informe, emitido este martes, en el que la Eurocámara asegura que hay "testigos creíbles" y defiende la continuación del procedimiento contra el representante de Junts.

Además, el Parlamento Europeo ha ofrecido apoyo económico a la víctima, un trabajador de la Eurocámara, para afrontar los costes judiciales derivados de todo este proceso que comenzó con una acusación por un presunto delito de acoso sexual y psicológico.

Eso sí, aunque este informe es contundente, hay que recordar que Comín ya no tiene acta de eurodiputado, por lo que la cámara europea no puede aplicarle ninguna sanción.

Ante este informe, el eurodiputado electo de Junts per Catalunya (JxCat) ha querido defenderse este martes y lo ha hecho asegurando que la resolución del Parlamento Europeo es "absolutamente preliminar". Es más, ha vuelto a negar las acusaciones.

Para entender bien este caso contra Toni Comín hay que retroceder hasta enero del año 2025, fecha en la que se hizo público que un exasesor de Junts en el Parlamento Europeo había presentado una denuncia contra Comín. Lo señalaba por un supuesto acoso sexual y psicológico.

El denunciante, que trabajó durante siete años para Junts en el Parlamento Europeo, interpuso una denuncia ante el comité consultivo de la Eurocámara en la que relataba tocamientos, interrogatorios sobre la vida sexual con su esposa, propuestas de tríos con otro hombre, malos tratos de carácter laboral y amenazas de despido.

En un comunicado, Comín ha salido al paso de una nueva información publicada este martes por el diario 'Ara', según la cual la Eurocámara afirma en una resolución confidencial que hay "pruebas suficientes" que justifican llevar este caso a los tribunales. "Por el conocimiento que tengo, se trata de una resolución absolutamente preliminar que, en todo caso, se ha dictado sin un proceso de contradicción de las partes", señala Comín.

El eurodiputado electo de JxCat cree que el Parlamento Europeo no le ha comunicado esta resolución y no lo ha llamado para explicar "la verdad de los hechos", porque "no se ha abierto nunca un procedimiento de instrucción". Y, una vez más ha negado "rotundamente" las acusaciones de acoso.

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