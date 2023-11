El eurodiputado de Junts, Toni Comín, ha advertido de que "el PSOE debe estar preparado para tener muchos disgustos" en las votaciones en el Congreso de los Diputados, si no llega a acuerdos con su formación. No obstante, ha afirmado que está muy satisfecho con la amnistía y que podrían volver a España en primavera.

En una entrevista que publica el diario Ara, el también exconseller asegura que, pese a haber votado a favor de la investidura de Pedro Sánchez, con el PSOE "no hay ninguna obligación de aprobarle nada, ni presupuestos ni decretos ni leyes, si en estos meses no se avanza" y prevé que la legislatura será "difícil, con unas negociaciones duras".

En la misma entrevista, Comín considera que la teoría de que para llegar a la amnistía se tenía que pasar antes por los indultos "no tiene ninguna consistencia lógica", pues "se podía haber hecho antes, cuando los votos necesarios eran los de otro partido", en referencia al peso de ERC en la anterior legislatura.

Sostiene Comín que "los beneficiarios de esta amnistía son muchas personas y no se ha hecho ninguna renuncia, y eso no se puede decir -repone- de la negociación de ERC con el PSOE". Se muestra crítico con la propuesta del presidente catalán Pere Aragonès para que Junts y la CUP se sumen a la mesa de diálogo, una iniciativa que a su juicio no tiene sentido porque "cada uno pone condiciones diferentes" en las mesas de negociación con los socialistas.

El eurodiputado catalán ve "compatibles e incluso complementarias" la nueva mesa de negociación, en la que un mediador internacional ofrecerá más garantías al acuerdo, y la estrategia de confrontación del Consell per la República, que plantea una "vía alternativa a la negociación".