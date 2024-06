El cabeza de lista de JxCAT a las elecciones europeas, Toni Comín, ha descartado este martes que su partido vaya apoyar la moción de censura planteada este lunes por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, contra el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez. Pese al silencio del resto de dirigentes sobre un hipotético apoyo de Junts, Comín ha resumido en dos palabras su respuesta a la propuesta: "Ni caso".

Así lo ha asegurado en una entrevista este martes al programa La caravana de ràdio en Ràdio Estel. "No comentamos con otros partidos las especulaciones", ha manifestado Comín. En una entrevista anterior en Nación, no tuvo la misma contundencia ya que preguntado al respecto del posible apoyo de Junts ante una eventual moción de censura, ha optado por no posicionarse. "No me corresponde a mí contestar esto. Es muy prematuro incluso hacerse preguntas como esta", había afirmado.

El líder del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por su parte, ha afirmado este lunes que el hecho de que el PP plantee una moción de censura con el líder de Voz, Santiago Abascal, y con Carles Puigdemont refleja que "están absolutamente desesperados".

Mientras que por parte del PP hay contradicciones entre los dirigentes ya que las declaraciones de Feijóo han desconcertado a los 'populares'. La cabeza de lista del PP a las elecciones europeas, Dolors Montserrat, ha achacado este martes la polémica de una posible moción de censura de los 'populares' con Junts en el Congreso a una "operación de distracción" llevada a cabo por un PSOE que, a su juicio, está "muy nervioso" y que "tendrá" que convocar elecciones generales si el PP logra "un gran resultado" y gana los comicios europeos del próximo 9 de junio.