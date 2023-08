El Parlamento catalán iniciará una investigación sobre la actuación y declaraciones del secretario general de Vox y líder del grupo parlamentario en Cataluña, Ignacio Garriga, en un mitin en Badalona durante la campaña de las elecciones generales. El político se enfrentó a manifestantes independentistas y a favor de los derechos LGTBI.

La comisión del Estatuto de los Diputados del Parlamento catalán ha recibido una petición de la Mesa pidiéndole que se inicie una "investigación preliminar" sobre la actuación de Garriga, según ha explicado este jueves el presidente de dicha comisión, el diputado Jaume Alonso-Cuevillas (JxCat).

Los hechos ocurrieron el pasado 16 de julio, durante la campaña de las elecciones generales, cuando el secretario general de Vox y diputado en el Parlamento catalán interrumpió su discurso en un mitin en Badalona (Barcelona) para exigir a los Mossos d'Esquadra que disolvieran una protesta que tenía lugar a escasos metros del acto.

Un grupo de manifestantes, algunos con banderas independentistas y con el arco iris del colectivo LGTBI, se situaron unos metros por detrás de la zona reservada para el acto y llevaron a cabo una protesta mientras intervenía Garriga.

"Voy a interrumpir este mitin y voy a contar los metros que tengo hasta esta gente, hasta que las fuerzas y cuerpos de seguridad no desalojen", exclamó Garriga, que golpeó el micrófono del atril y se dirigió hacia la zona donde estaban los manifestantes, con los que se encaró, con el objetivo de denunciar la proximidad con la que se les permitía llevar a cabo su protesta.

Garriga criticó la actuación de los Mossos

Los agentes de los Mossos destinados a garantizar la seguridad del acto se interpusieron entre los manifestantes y los asistentes al mitin de Vox, que intercambiaron gritos en unos momentos de tensión. Garriga volvió posteriormente al atril y avisó: "Hasta que los cuerpos y fuerzas de seguridad no controlen esta manifestación ilegal, el mitin no va a continuar. Aquí no hay libertad política", afirmó, mientras los Mossos desplegaban un cordón policial.

"Es absolutamente intolerable que no se disuelva una manifestación ilegal a tan solo cinco metros de un mitin político", dijo. Posteriormente, Garriga cargó contra el conseller de Interior, Joan Ignasi Elena, por "permitir una campaña electoral donde no se ha respetado la libertad política".

Garriga lamentó que los Mossos permitieran "a cuatro energúmenos" acercarse a su mitin en Badalona, "cuando lo que tenían que hacer las fuerzas y cuerpos de seguridad es soltar bolas de goma y porrazos para lanzarlos a su casa".