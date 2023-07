El secretario general de Vox y cabeza de lista al Congreso por Barcelona, Ignacio Garriga, ha interrumpido este domingo su discurso durante un mitin en Badalona (Barcelona) para encararse a quienes protestaban a distancia con banderas independentistas y LGTBI.

Ante el ruido de la protesta, ha dicho: "Me vais a permitir, queridos amigos, voy a interrumpir este mitin y voy a contar los metros que tengo con esta gente", ha indicado pidiéndole a las fuerzas de seguridad que actuasen.

"Hasta que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad no controlen esta manifestación ilegal, el mitin no va a continuar. Aquí no hay libertad política", ha recalcado Garriga.

En ese momento, ha bajado violentamente su micrófono y ha atravesado rápidamente la distancia entre el atril y quienes protestaban, pasando en medio del público.

Poco antes de llegar hacia ellos, varias personas le han cerrado el paso y ha vuelto al atril, mientras los Mossos d'Esquadra impedían con un cordón el contacto entre el espacio del mitin y los que protestaban, en la Rambla de la ciudad.

Desde el atril, Garriga ha prometido "empezar a derogar todas y cada una de las políticas que ha promovido el Partido Socialista con la colaboración del Partido Popular".