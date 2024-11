Page pide evitar el "victimismo" y dice esperar que "no haya que sentir vergüenza" tras la filtración de los correos

El presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, ha señalado este sábado que desea que "todo quede esclarecido" al ser preguntado por el papel de Moncloa en la filtración de correos del novio de Isabel Díaz Ayuso. Tras mostrar este deseo, no ha dudado en apostillar que espera que "no haya nada de lo que sentir vergüenza".

En declaraciones a los periodistas desde el 41º Congreso Federal del PSOE en Sevilla, el líder de los socialistas de Castilla-La Mancha se ha pronunciado de esta manera sobre la filtración de correos que ha provocado, entre otras cosas, la dimisión del exsecretario general del PSOE de Madrid, Juan Lobato, y su posterior declaración ante el Supremo.

"Por supuesto, no le deseo nada mal ni siquiera a la oposición en términos judiciales, cuanto menos a mi partido", ha asegurado un Page, que ha insistido que en defender la "capacidad política" de Juan Lobato "más allá de la circunstancias". Palabras similares a las pronunciadas durante esta semana cuando también lamentó que la política nacional "es una máquina de picar carne".

Por último, Page ha defendido que sí que le gustaría ver a Lobato como líder del PSOE de Madrid después de su dimisión, aunque ha dicho que "eso depende de él": "Yo no me meto en ninguna otra federación, como tampoco quiero que se metan en la mía". Algo que no parece que vaya a suceder después de que fuentes cercanas al actual ministro de Transformación Digital, Óscar López, hayan apuntado a laSexta que se da por hecho la candidatura de López para sustituir a Lobato.

De hecho, es su jefa de gabinete, Pilar Sánchez Acera, quien compartió con Lobato vía Whatsapp el correo en el que la defensa de Alberto González Amador admitía a la Fiscalía haber defraudado a Hacienda. Precisamente, ella, cuyo cese como consejera en Paradores ha salido este sábado publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, aunque desde el PSOE apuntan que el cese había tenido lugar hace un mes.

El cerco judicial a Ferraz es una realidad, sobre la que también se ha pronunciado Page con recado incluido. En concreto, se ha pronunciado sobre las últimas críticas de la dirección de su partido al sistema judicial aconsejándoles evitar estas referencias porque, aunque cree que "es legítimo pensar eso hacia adentro", cree que en público "es preferible no ocupar ese papel de víctimas": "el victimismo es el último recurso de cualquier proyecto político".

"Y no solo es el último recurso, sino que además el victimismo puede tener algún entendimiento, puede tener una lógica cuando va precedido de una dosis enorme de autocrítica", ha añadido Emiliano García-Page, justo después de la comida que ha mantenido con el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y el resto de líderes socialistas autonómicos.

En este contexto, Page además ha dicho que los españoles "verían bien que en algún momento el PSOE pudiera decir hacia afuera que en algunas cosas" se puede equivocar: "Eso también daría credibilidad a todas las acusaciones infundadas que se nos están haciendo", ha dicho el socialista en alusión a la declaración del "nexo corruptor" en el 'caso Koldo', el empresario Víctor de Aldama.

En su argumentación, Page ha vuelto a criticar de forma pública los acuerdos con EH Bildu y Junts, partido al que ha definido como "extrema derecha, encima independentista y en algunos aspectos xenófobos", a la vez que ha puesto en cuestión los insultos al PP porque, según ha dicho, "los insultos no dan votos".

Durante su intervención en el cónclave socialista este sábado, el presidente castellano-manchego ha destacado que su mayor preocupación tiene que ver con el debate de ideas y más concretamente sobre la financiación singular para Cataluña. En este contexto, Page ha afeado que no se haya sometido a discusión el acuerdo entre el PSC y ERC para que Cataluña salga del régimen común de financiación: "Es una cosa que ha firmado el PSC, pero el PSOE no lo va a reafirmar, no lo va a validar. Eso no está planteado", ha dicho.