Lobato desmiente que Moncloa le filtrara los correos del novio de Ayuso: "Nos llegó por los medios y no de la Fiscalía General"

El líder de los socialistas madrileños desmiente que Moncloa le "presionara" para hablar de los correos filtrados. Argumenta que acudió al notario para dejar claro que la información la sacaron de los medios y no de la Fiscalía General.

El secretario general del PSOE en Madrid, Juan Lobato, ha desmentido este lunes que Moncloa filtrara los correos de la Fiscalía con el abogado del novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Lobato ha confirmado que fue la jefa de Gabinete de Óscar López (cuando él era jefe de Gabinete), Pilar Sánchez, la que le brindó el documento, "pero no se le puede llamar Moncloa", añadiendo que la información les llegó a través de los medios de la comunicación y no del fiscal general del Estado.

El líder de los socialistas madrileños ha salido al paso en varias entrevistas esta misma mañana en COPE y Onda Cero de la información que publicó ABC, donde se señala que Moncloa "filtró" el documento secreto de Alberto González Amador y trató de implicar a Lobato. Según ha argumentado él en una entrevista en la Cope, Pilar Sánchez "en ese momento trabajaba en Moncloa pero desde hace dos años antes es su secretaria de Política Institucional" y con la que, "con total normalidad, prepara las sesiones de control". "No es Moncloa la que me manda nada, sino es la persona con la vengo trabajando desde dos atrás, preparando exactamente igual todas las semanas", ha añadido.

Después, Lobato ha explicado que ella "le mandó esta información" -en referencia a los correos del novio de Ayuso- y él "preguntó que de dónde lo sacan". "Me dice que esto es de los medios de comunicación. Efectivamente, la SER el día antes había leído literalmente el documento, elDiario.es y El Plural lo tenían", ha recordado, incidiendo en que él se quedó "tranquilo porque viene de los medios de comunicación y no de otros sitios".

Niega que Moncloa le "presionara"

Por eso, él hizo referencia a esta información en la sesión de control en la Asamblea de Madrid, pero ha insistido: "No es Moncloa quien lo dice". Lobato ha sostenido que él solo fue a acreditarlo ante notario cuando "seis meses después se inicia un procedimiento ante el Tribunal Supremo con una denuncia que argumenta que es el fiscal general quien está filtrando al Gobierno y al PSOE la información". "En ese momento, digo esto es todo lo contrario y yo tengo clarísimamente la conversación en la que pregunto de dónde viene esto y me responden que de los medios", ha incidido.

El secretario de los socialistas madrileños ha afirmado que lo dejó acreditado en ante notario porque él habló del tema y "es probable que el Supremo le pregunté". Por ello, acudió para dejar claro que tanto a él como a Pilar Sánchez "les llegó la información por los medios y en ningún momento por la Fiscalía". Ha asegurado que la información del acta notarial se filtró y no sabe cómo, pero que luego en ABC se dio "una versión en la que se fuerza los hechos al contrario de lo que es la realidad". "Pero ni Moncloa me exige nada ni yo me niego. Lo que se acredita es que ese documento nos llega de los medios", ha zanjado.

En otra entrevista, en Onda Cero, ha asegurado que "no es solo que Moncloa no le presiona", sino que "además le parece bien políticamente ese día explicar que Ayuso miente el día de antes cuando defiende públicamente a su novio". "Desmiento que ese documento nos llegara por la Fiscalía. Lo pregunto expresamente para garantizar que todo es acorde a la legalidad. A nosotros no nos llega absolutamente nada de la Fiscalía General de Estado", ha agregado