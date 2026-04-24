Las lagunas de la declaración de Rajoy: es falso que rompiese con Bárcenas cuando conoció su fortuna en Suiza

¿Por qué es importante? El expresidente del Gobierno aseguró que rompió con Luis Bárcenas nada más conocer que tenía una fortuna en Suiza, una afirmación que es falsa. Sus palabras para justificar el dispositivo parapolicial contradicen a todas las evidencias conocidas hasta la fecha.

La declaración de Mariano Rajoy en el juicio del caso Kitchen ha generado reacciones que cuestionan su relato. Rajoy afirmó haber roto con Luis Bárcenas al descubrir que ocultaba 48 millones de euros en Suiza, pero las fechas no cuadran. El 17 de enero de 2013, los medios ya informaban sobre parte del dinero escondido y, al día siguiente, Rajoy envió un mensaje de apoyo a Bárcenas. La Fiscalía sostiene que la operación para investigar a Bárcenas fue orquestada por la cúpula de Interior, implicando a Jorge Fernández Díaz y otros. Rajoy calificó de "disparatado" que Fernández Díaz o Martínez tuvieran conocimiento de la operación.

La declaración de Mariano Rajoy como testigo en el juicio del caso Kitchen siguen generando reacciones y análisis en los que la realidad tumba el relato del expresidente del Gobierno. En su declaración, Rajoy aseguró que dio por finiquitada su relación con Bárcenas cuando supo que ocultaba 48 millones de euros en Suiza.

No obstante, el relato del expresidente se cae si nos fijamos en algunas fechas. El 17 de enero de 2013, parte de todo el dinero oculto de Bárcenas en Suiza —22 millones, que luego serían más— ocupaban la portada de todos los periódicos.

España entera sabía que Bárcenas escondía millones en bancos de Ginebra. Lejos de ir a menos, la relación de Bárcenas con Rajoy pareció ir a más, ya que al día siguiente, el 18 de enero, se produce el famoso mensaje en el que Rajoy manda ánimos al extesorero del PP. "La ruptura se produjo porque llegamos a la conclusión de que no era trigo limpio", llegó a decir.

"Yo no sabía que se estaba produciendo esta operación policial. No ha habido ninguna operación política", afirmó Rajoy, justificando que esta operación se dio para investigar el dinero oculto de Bárcenas y "averiguar quiénes eran sus testaferros".

Según la Fiscalía, la operación se gestó "desde la cúpula de Interior" y fue encabezada por los encausados Jorge Fernández Díaz, Francisco Martínez y Eugenio Pino, quienes idearon "una ilícita operación policial de inteligencia dirigida a obtener tanto información como pruebas materiales que pudieran resultar incriminatorias para el PP y sus máximos dirigentes en el conocido como caso Gürtel; y que pudieran encontrarse en poder de Bárcenas".

Manuel Vázquez, entonces jefe de la UDEF, declaró "no saber nada" de esta operación, lo que hace pensar que la Kitchen operaba en paralelo y fuera de los cauces legales.

El chófer del extesorero del PP, Sergio Ríos, fue pagado con fondos reservados para que fuese confidente del operativo. Para Rajoy, es "disparatado" que Fernández Díaz o Martínez conociesen esa información. "Es absurdo", insistió.

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