Puigdemont reclama al Supremo que le entregue el material requisado del 1-O para su "preservación"

Los detalles Según informa en un comunicado este viernes, Puigdemont ha pedido ser "el depositario en su condición de expresidente de la Generalitat de Cataluña y máximo responsable institucional del hito", y ha reclamado que se suspenda cautelarmente la destrucción del material que había requerido la Dirección General de Policía a la Generalitat.

Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat de Cataluña y líder de Junts, ha solicitado al Tribunal Supremo la entrega del material requisado por los Mossos d'Esquadra durante el referéndum del 1-O. Puigdemont desea custodiar, conservar y preservar estos objetos en su oficina de expresidente, argumentando que, como máximo responsable institucional del evento, debe ser su depositario. Ha pedido suspender la destrucción del material, ordenada por la Dirección General de Policía, alegando que estos objetos tienen un gran valor testimonial, histórico y patrimonial, y su destrucción sería una pérdida irreparable para la memoria democrática de Cataluña.

El expresidente de la Generalitat de Cataluña y líder de Junts, Carles Puigdemont, ha solicitado al Tribunal Supremo (TS) que le entregue el material requisado por los Mossos d'Esquadra durante el 1-O para su "custodia, conservación y preservación" en su oficina de expresidente.

Según informa en un comunicado este viernes, Puigdemont ha pedido ser "el depositario en su condición de expresidente de la Generalitat de Cataluña y máximo responsable institucional del hito", y ha reclamado que se suspenda cautelarmente la destrucción del material que había requerido la Dirección General de Policía a la Generalitat.

Ha argumentado que los objetos requisados "están directamente vinculados a un acontecimiento de extraordinaria significación institucional, política e histórica" que forman parte de la memoria democrática y el legado histórico de Cataluña, y ha advertido de que su destrucción supondría una pérdida irreparable por su valor testimonial, histórico y patrimonial.

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