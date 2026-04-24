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"Acontecimiento histórico"

Puigdemont reclama al Supremo que le entregue el material requisado del 1-O para su "preservación"

Los detalles Según informa en un comunicado este viernes, Puigdemont ha pedido ser "el depositario en su condición de expresidente de la Generalitat de Cataluña y máximo responsable institucional del hito", y ha reclamado que se suspenda cautelarmente la destrucción del material que había requerido la Dirección General de Policía a la Generalitat.

El presidente de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont.El presidente de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont.EP

El expresidente de la Generalitat de Cataluña y líder de Junts, Carles Puigdemont, ha solicitado al Tribunal Supremo (TS) que le entregue el material requisado por los Mossos d'Esquadra durante el 1-O para su "custodia, conservación y preservación" en su oficina de expresidente.

Según informa en un comunicado este viernes, Puigdemont ha pedido ser "el depositario en su condición de expresidente de la Generalitat de Cataluña y máximo responsable institucional del hito", y ha reclamado que se suspenda cautelarmente la destrucción del material que había requerido la Dirección General de Policía a la Generalitat.

Ha argumentado que los objetos requisados "están directamente vinculados a un acontecimiento de extraordinaria significación institucional, política e histórica" que forman parte de la memoria democrática y el legado histórico de Cataluña, y ha advertido de que su destrucción supondría una pérdida irreparable por su valor testimonial, histórico y patrimonial.

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