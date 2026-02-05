Ahora

Pilar Alegría admite que fue un "error" comer con Paco Salazar tras ser apartado por el PSOE: "El PP quiere señalarme y deshumanizarme"

¿Qué ha dicho? La candidata del PSOE en las elecciones de Aragón defiende que el PSOE "ha reforzado los mecanismos" para actuar ante denuncias como las que señalan a Salazar. "Ha quedado claro que, ante cualquier caso, el PSOE actuará con absoluta contundencia", asegura.

La exministra y candidata del PSOE en las elecciones de Aragón, Pilar AlegríaLa exministra y candidata del PSOE en las elecciones de Aragón, Pilar AlegríaAgencia EFE
Pilar Alegría insiste en que fue "un error" reunirse con Paco Salazar después de que el exdirigente socialista fuese apartado del PSOE tras las denuncias por presunto acoso sexual contra él. En una entrevista en la 'Cadena SER', Alegría ha afirmado que ha dado "explicaciones" suficientes acerca de esa comida, "un encuentro que no se debería haber producido", como reconoce la candidata socialista a la presidencia de Aragón.

La exministra acusa al PP de Azcón de estar llevando a cabo una estrategia "desde la confrontación y el desprecio". "Quieren señalarme, deshumanizarme y atacarme. Si algo ha dejado claro Azcón es que le vale todo para ganar", critica Alegría, que avanza que va a "darlo todo" en las últimas horas de campaña electoral y evita "hacer elucubraciones" sobre lo que puede pasar el 8F.

"He tenido la oportunidad de hablar con mucha gente, hay malestar por el desprestigio de los servicios públicos en estos años y la gente es consciente, quién lo ha provocado", añade. Además, señala el "bofetón para los aragoneses" que cree que es escuchar a Azcón decir que su forma de gobernar es el "modelo Madrid".

"Una comunidad como la de la señora Ayuso, que ha cogido dinero de las residencias, no la quiero para Aragón, pero Azcón apunta hacia esa dirección. Hay dos hospitales públicos que se quedaron sin inaugurar y en estos dos años no han sido capaces de ponerlos en marcha. Ahora, en esos dos años nos han puesto un hospital privado en el centro de la ciudad abierto de par en par", opina Alegría.

La candidata socialista alerta también sobre la "ola ultra" que hay en Aragón y que "recorre el mundo", asegurando que el PP "lleva años engordando a Vox, acariciando a Vox, copiando a Vox". "Tanto es así que no sabemos dónde empieza el PP y dónde termina Vox. ¿Y ahora tiene que salir el PSOE en esta ecuación? Somos la alternativa a las dos derechas, ese es el PSOE", agrega.

