Rufián, sobre el desahucio de Maricarmen: "La vivienda arrasará a este Gobierno"

Los detalles El portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, alerta de las consecuencias que puede tener para el Gobierno de coalición progresista si no se "mete mano" al tema de la vivienda.

La comisión judicial ejecuta el desahucio de Maricarmen, una señora de 87 años, que lleva viviendo en su casa de Madrid 71 años, en favor de un fondo buitre. El tema ha dado la vuelta a España y, como no, ha llegado al Congreso de los Diputados, que este miércoles celebraba su semanal sesión de control.

Gabriel Rufián, portavoz de ERC en la Cámara Baja, confesaba estar viviendo "con rabia, como cualquier persona decente", el desahucio de Maricarmen: "La vivienda arrasará a este Gobierno", afirmaba Rufián en declaraciones ante los medios desde los pasillos del Congreso.

De hecho, Rufián admitía que este es un tema que ha comentado "muchas veces" con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que "la vivienda arrasará a este Gobierno", y que no lo persiguen por su ambición social, sino por cosas como pactar con nosotros.

Igualmente, el portavoz de ERC aseguraba que su partido lleva "mucho tiempo" pidiéndole que "le meta mano al mercado de la vivienda": "No puede ser que la ministra de Vivienda sea la ministra más suave para con este drama, este problema o este fraude, de que la gente no pueda pagarse una casa o no pueda tener un techo", afirmaba Rufián.

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