Pablo Crespo, número dos de la Gürtel, logra la libertad condicional anticipada al haber cumplido dos terceras partes de la condena

Sí, pero Pablo Crespo ya gozaba del régimen del tercer grado, por lo que no es la primera vez que sale de prisión durante su condena.

Pablo Crespo, el número dos de la trama Gürtel, ha obtenido la libertad condicional anticipada tras cumplir dos tercios de su condena, según fuentes jurídicas citadas por laSexta. El juez José Luis Castro de la Audiencia Nacional ha valorado positivamente la antigüedad de los delitos, el bajo riesgo de reincidencia y la conducta de Crespo durante su condena. Crespo, quien ya disfrutaba del régimen de tercer grado desde marzo de 2023, ha mantenido una conducta ejemplar, trabajando fuera de prisión con control telemático y afrontando pagos de responsabilidad civil. La Audiencia Nacional lo condenó en 2020 a 15 años y cinco meses por varios delitos, junto a otras figuras de la trama.

Pablo Crespo, el número dos de la trama Gürtel, ha logrado este viernes la libertad condicional anticipada al haber cumplido dos terceras partes de la condena que pesaba sobre él, según ha podido confirmar laSexta a través de fuentes jurídicas. Así lo ha dictado el juez central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis Castro.

Cabe destacar, no obstante, que Crespo ya había salido anteriormente de prisión al gozar del régimen de tercer grado desde marzo de 2023. Ahora, se suma que el magistrado considera que "hay que valorar positivamente la antigüedad de los hechos delictivos, el escaso riesgo de reincidencia, el tiempo de cumplimiento efectivo", así como "la conducta normalizada durante la condena".

En este sentido, el juez destaca del que fuera secretario de Organización del PP gallego "el buen uso del régimen abierto", pues ha estado "desarrollando actividad laboral en el exterior" con una pulsera de control telemático.

Además de que "está haciendo frente a los pagos de la responsabilidad civil", según recoge el auto de este viernes al que ha accedido esta cadena. Por todo ello, "existe un pronóstico individualizado y favorable de reinserción social".

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional fijó en 2020 la mayor condena, 15 años y cinco meses de prisión para Crespo, al considerar probado que había incurrido en múltiples delitos de prevaricación, malversación, fraude, cohecho y blanqueo, entre otros.

También fue sentenciado a 13 años y siete meses de prisión Francisco Correa, y a seis años y nueve meses, Álvaro Pérez, conocido como 'El Bigotes'. Asimismo, el exdirector de la Radiotelevisión Valenciana (RTVV), Pedro García Gimeno, fue sentenciado a seis años y nueve meses de cárcel.

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