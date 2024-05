Oscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad, ha hablado sobre el lenguaje que emplea en sus redes sociales en una mesa política celebrada en Castilla y Léon. En este encuentro ha reconocido que utiliza, "en algún momento, un punto de agresividad" porque, si "no se juega duro, pasas desapercibido y eres irrelevante", ha dicho el ministro. Además, ha defendido que su lenguaje le viene bien al PSOE y que, si no fuera así, cambiaría de registro.

El ministro se ha mostrado muy duro en redes sociales con otros políticos, especialmente de la derecha, como Isabel Díaz Ayuso, a quien echó en cara los derribos por la línea 7 de metro y se refirió a su pareja como un "testaferro con derecho a roce".

Óscar Puente también ha dicho que no va a cambiar, aunque ha señalado que en algunas ocasiones le gustaría parecerse a la ministra de Igualdad. "Yo no soy Ana Redondo, ya me gustaría sinceramente. Porque me gustaría tener su prudencia y, su capacidad de reflexión", ha manifestado.

Minutos antes, la ministra decía que los periodistas "no son amigos", sino que el político es su "comida"; y añadía que intentaba "tenerlo presente porque hay veces que se empatiza muchísimo con el periodista" . Tras esto, Redondo habló del "problema enorme" que suponen "los bulos, la desinformación y la mentira" y ha apostado por una legislación más exigente en el derecho a la información veraz.