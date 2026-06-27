Óscar López responde a Page y niega que el actual momento del PSOE sea el peor: "Fue del 93 al 96"

¿Qué ha dicho? El ministro para la Transformación Digital ha sido el primero en hacer referencia a las palabras del presidente manchego y ha aseverado que en ese momento de la legislatura de Felipe González no se tomaron medidas, cosa que ahora sí se ha hecho.

En el reciente Comité Federal del PSOE, Emiliano García-Page criticó duramente la situación actual del partido, calificándola como la peor en la historia de Ferraz. Sus declaraciones no fueron bien recibidas por algunos miembros, especialmente por Óscar López, quien discrepó afirmando que el peor momento fue entre 1993 y 1996, bajo el liderazgo de Felipe González. García-Page expresó su deseo de que el PSOE esté "limpio" y criticó la falta de explicaciones de Pedro Sánchez sobre los resultados electorales recientes. También sugirió que una moción de confianza o elecciones serían bien vistas por los españoles. Finalmente, pidió garantías de que el partido no será imputado por financiación ilegal. Óscar López defendió la gestión del partido contra la corrupción, destacando la contundencia de sus acciones.

El Comité Federal del PSOE ha vuelto a mostrar a un Emiliano García-Page muy crítico contra el momento actual de la formación, tanto que lo ha calificado del "peor en la historia" de Ferraz. Unas palabras que no han sido muy bien recibidas por parte de varios miembros socialistas, especialmente de un Óscar López que le ha respondido negando tal afirmación respondiendo que fue de 1993 a 1996, con Felipe González, el peor momento del PSOE.

El presidente manchego había llegado al Comité Federal socialista con una idea muy clara: salir del mismo con la "garantía" de que el PSOE está "limpio". "Es el más grave, el peor momento del PSOE. Ya había muchas líneas rojas pisoteadas. Hay que poner los intereses del país por encima de los propios", ha señalado a la entrada al misma.

Pero, ya dentro, también ha tomado la palabra para cargar contra algunos aspectos de la situación actual. El presidente manchego ha lamentado que Pedro Sánchez no haya dicho "ni una sola palabra, ni una sola explicación" sobre los resultados en las últimas cuatro elecciones autonómicas, unas en las que Page achaca "alguna responsabilidad" a la dirección federal y al Gobierno.

Y, al igual que el año pasado, Page ha vuelto a considerar que la moción de confianza o unas elecciones hubieran sido un mensaje contundente "bien recibido" por los españoles y ha remarcado que "las cosas están peor que hace un año": "⁠Si hay adelanto electoral, que sea pensando en nuestra infantería, no en las exigencias de PNV y Junts. A los alcaldes les interesa que el ruido de la política de Madrid no impida que se hable de su gestión. Hoy la tensión de la política nacional lo tapa todo".

Por último, Page ha pedido tener garantías de que el PSOE no va a ser imputado por financiación ilegal y ha apuntado que "los culpables de la corrupción son los corruptos": "Pero la gente distingue entre culpabilidad y responsabilidad y para evitar que nos hagan responsables hay que tener más cortafuegos contra ellos como presentar una querella contra Leire".

Unas palabras que, en su turno de palabra, han encontrado respuesta por parte del ministro para la Transformación Digital, Óscar López. Aunque no ha sido el único, López sí ha sido el primero que ha respondido a García-Page y su petición de someterse a una cuestión de confianza o de convocar elecciones.

"Qué sentido tiene que se venta a un Comité Federal a decir que el PSOE deje de gobernar y que este es el peor momento de la historia del PSOE", ha señalado. "El peor momento fue de 1993 a 1996 (con Felipe González) y no se tomaron medidas. Ahora sí", ha proseguido López.

Tanto es así que ha apuntado que "se vive mas cómodo diciendo lo que algunos medios quieren que digan". "Yo estoy aquí para defender lo que creo y creo que este partido ha actuado contra la corrupción con contundencia, como ningún partido lo había hecho nunca", ha concluido.

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