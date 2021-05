El president de ERC, que ha salido de la cárcel para acudir a la investidura de Pere Aragonès, ha asegurado en ARV que su partido sigue con con un "evidente compromiso con la independencia".

Así se ha pronunciado tras se preguntado por las voces que acusan a su partido de alejarse del objetivo de la república. "¿Si no de qué serviría todo lo que hemos hecho y de lo que nos sentimos tan orgullosos? La república no solo es legítima sino que es útil e imprescindible para dar los mejores servicios a toda la ciudadanía", ha dicho.

Junqueras asegura que su "compromiso" es construir la independencia "desde el mandato democrático" y "los máximos consensos" y ha respondido a los seguidores de JxCAT que le rechazan: "Aquellos que digan que somos unos traidores se descalifican sobradamente a sí mismos. Basta con ver lo que cada uno de nosotros ha hecho".

"Yo me siento muy orgulloso de todo lo que hemos hecho, me siento muy orgulloso de este futuro Gobierno. Declarar la independencia no es ningún delito, no está recogido en ningún código penal, y si no está recogido no es ningún delito, tengo la obligación de recordarlo", ha señalado.

Sobre el nuevo Govern de ERC, Junqueras ha señalado que está convencido de que "todos aportarán lo mejor que tengan": "Aragonès es el mejor president que podemos tener".