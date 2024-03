Ola de críticas del PP tras conocer que PSOE, Junts y ERC han cerrado un acuerdo sobre la ley de amnistía. Los populares han criticado el nuevo texto por estar "hecho a medidas de los delincuentes" y se han mostrado "avergonzados". El texto se dará a conocer este jueves por la mañana antes de que se celebre la Comisión de Justicia en el Congreso, el paso previo para que vuelva a ser votada por los diputados.

A pesar de no conocer el contenido del acuerdo, los populares no han tardado en criticarlo. Fuentes del PP han asegurado a laSexta que el acuerdo de los socialistas con Junts y ERC es la "evidencia de que Sánchez acepta que durante un periodo de tiempo concreto en Cataluña no había leyes que cumplir y que ya no hay sentencias que aplicar". Además, han amenazado con "combatirlo" en las instituciones y juzgados.

"No se puede vender nuestra dignidad por las necesidades parlamentarias de Pedro Sánchez, quien hace un mes negaba tajantemente más cambios en su Ley de Amnistía. Es más, su portavoz en el PSOE hace tan solo dos días rechazaba nuevas modificaciones en el texto. Su palabra no vale nada. No aceptamos esta humillación", han añadido los populares.

Además, también han hecho referencia al 'caso Koldo' asegurando que en el PSOE hay "dos tipos de corrupción": "la que se genera por dinero y la que se produce por poder".

La primera en reaccionar en redes sociales ha sido la popular Cayetana Álvarez de Toledo en un tuit en el que simplemente ha comentado que "la sintaxis" está "a la altura de la moral".

Unos minutos más tarde, el vicesecretario de Política Autonómica y Municipal del PP, Elías Bendodo, se ha pronunciado sobre el acuerdo de los socialistas con los independentistas. La ley, dice, se ha hecho "a medida de los delincuentes" y ha asegurado que siente "vergüenza y humillación".

Por su parte, la portavoz popular en el Congreso de los diputados, Cuca Gamarra, ha insinuado que los socialistas "no se respetan ni a sí mismos" y que su palabra "no vale nada". "El PSOE del lunes decía que no haría cambios en su ley de impunidad. El PSOE del miércoles llega a una transacción secreta, corrupta y en el extranjero que garantiza la impunidad total que le exigen para seguir en Moncloa", ha espetado Gamarra en redes sociales.

La cuenta oficial del partido popular en X -antiguo Twitter- ha comentado que el acuerdo trata de "tapar la corrupción favoreciendo a delincuentes", en alusión al 'caso Koldo' que ha salpicado estas semanas al partido socialista. "Este es el Gobierno de Pedro Sánchez", ha añadido.