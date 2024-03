Para el Partido Popular, no hay dudas. La presidenta del Congreso, Francina Armengol, es la "avalista" del 'caso Koldo'. Así lo ha expresado el vicesecretario de Coordinación del PP, Elías Bendodo, en una entrevista concedida a Al Rojo Vivo. Preguntado por García Ferreras, el dirigente popular ha asegurado que la que fuera presidenta del Govern Balear "no solo no reclamó" la cuantía del coste de las mascarillas a la empresa investigada por la trama cuando conoció la incidencia, sino que "las avaló".

"Eso la convierte en la avalista de la trama. Porque ella, al declarar válidas esas mascarillas, permitió que la trama pudiera seguir contratando con otras administraciones. Ella se convirtió en la valedora de esa empresa", ha razonado Bendodo, quien cree que la "salida más honrosa" para Armengol es "su dimisión" como presidenta del Congreso. El vicesecretario popular ha insistido en esta cuestión afeando a la dirigente socialista que "no explicó quién de la trama contactó con el Gobierno de Baleares" para cerrar el negocio.

Para Bendodo, lo que pasó en esta comunidad fue el "origen para que esta trama pudiera campar a sus anchas y la empresa pudiera seguir haciendo negocio y cobrando comisiones en distintas administraciones de comunidades autónomas, e incluso del Gobierno de España". En esta línea, el alto cargo del PP ha dicho estar "convencido de que el escándalo, y la nueva derivada del caso, será tapado por el de mañana", y ha añadido: "Estamos recopilando información para ver hasta qué punto extendemos la comisión de investigación en el Senado".

"Nadie está dando explicaciones, solo Ábalos. Pero Sánchez tiene que explicar el lío que tiene en su Gobierno, en su partido y en su casa", ha continuado denunciado Bendodo, quien cree que, de seguir la situación tal y como critica, "el 'caso Ábalos' se va a convertir en el 'caso Sánchez'". "Aquí hay siete ministros implicados, dos expresidentes de gobiernos autonómicos, dos secretarios de Organización del PSOE y la tercera autoridad del Estado", ha aseverado el vicesecretario popular.

Frente a las declaraciones del líder del Ejecutivo, que recientemente afirmó que este escándalo no forma parte de un caso sistémico, sino aislado, Bendodo ha señalado que "ni mucho menos va a ser así", considerando que el caso va "para largo": "Va a ocupar esta legislatura, dure lo que dure, y la que viene". Para 'probar' esta afirmación, ha puesto de ejemplo los casos de corrupción que han implicado al PSOE andaluz en los últimos años.

"Vengo de Andalucía, de una tierra donde el socialismo ha manoseado todo lo posible, hasta el punto en que el dinero de los parados se ha gastado en prostíbulos y en cocaína. Este caso está derivando hacia el mismo camino", ha expuesto Bendodo, quien ha reiterado que si bien "nadie sabe nada y todo es no", al final "todo se va a saber".