Al menos cuatro muertos y 10 heridos tras un tiroteo durante el cumpleaños de un niño en California

Los detalles Los disparos, que han alcanzado a menores, se habrían producido en una reunión familiar dentro de un establecimiento de comida rápida.

Un tiroteo en Stockton, California, durante una reunión familiar en un establecimiento de comida rápida ha dejado al menos cuatro muertos y diez heridos, incluidos menores. El vicealcalde confirmó que se celebraba un cumpleaños infantil. Las autoridades aún no han identificado al autor, y el fiscal del distrito, Jon Freitas, ha solicitado información pública. La alcaldesa, Christina Fugazi, lamentó el suceso en el fin de semana de Acción de Gracias y pidió colaboración ciudadana. La oficina del gobernador Gavin Newsom y otras agencias investigan el incidente, que podría haber sido selectivo, según la Oficina del Sheriff.

Al menos cuatro personas han muerto y diez han resultado heridas este sábado tras un tiroteo en la ciudad de Stockton, en el norte del estado norteamericano de California, en el que habrían sido alcanzados menores de edad.

Los disparos se habrían producido en una reunión familiar -el vicealcalde de Stockton, Jason Lee, ha confirmado que se estaba celebrando un cumpleaños infantil- dentro de un establecimiento de comida rápida.

Las fuerzas policiales todavía no han identificado al autor de los hechos y el Fiscal de Distrito del Condado de San Joaquín, Jon Freitas, ha pedido a "cualquiera que tenga información sobre este individuo" que la haga llegar a las autoridades "inmediatamente", en declaraciones recogidas por la cadena de televisión CBS News.

Acción de Gracias trágico

"Este es el fin de semana de Acción de Gracias. Es cuando las familias se reúnen, celebran, comparten recuerdos y se dan cariño. Y, lamentablemente, esta noche, el cielo es un poco más grande con las personas, niños y adultos que, lamentablemente, no sobrevivieron", ha declarado ante los medios la alcaldesa de Stockton, Christina Fugazi.

De igual manera que el fiscal, la regidora ha pedido la colaboración ciudadana para detener al autor. "Tenemos trabajo que hacer, y este tipo de violencia, este tipo de violencia, repito, vuelve a ocurrir. Nuestra ciudad es mejor que esto", ha concluido.

La oficina del gobernador de California, Gavin Newson, se encuentra también coordinando los trabajos de investigación junto con otras agencias federales y locales.

La Oficina del Sheriff del Condado de San Joaquín ha publicado en redes sociales que la investigación está "muy activa y en curso" y que los primeros indicios sugieren que podría tratarse de un incidente selectivo. Así, añaden que "varias víctimas han sido trasladadas a hospitales locales".

"Nuestros pensamientos están con las víctimas, sus familias y todos los afectados por esta violencia sin sentido. Instamos a cualquier persona que tenga información, grabaciones de video o haya presenciado cualquier parte de este incidente a que se comunique de inmediato con la Oficina del Sheriff", añade.

