Nuevo choque entre el Ejecutivo y el Gobierno de Ayuso por la jura de bandera en Alcobendas

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, asistió a la jura de bandera de civiles en Alcobendas, donde fue recibida con abucheos. Ayuso fue invitada por la alcaldesa del municipio madrileño Rocío García Alcántara, pero el Ministerio de Defensa advirtió de que se cancelaría si lo presidía. Finalmente, el evento fue presidido por la alcaldesa y el general Antonio Bernal. Ayuso criticó al Gobierno de Pedro Sánchez por lo que considera una separación artificial entre Madrid y el Ejército, y anunció que no invitará a miembros del Gobierno central al acto del Dos de Mayo.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acudido este sábado a la jura de bandera de civiles que se ha celebrado en el municipio madrileño de Alcobendas; y en el que ha sido recibida entre gritos y abucheos. Un acto que ha intentado presidir y que el Ministerio de Defensa no le ha dejado, lo que ha significado un nuevo choche de su Gobierno con el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Fuentes cercanas a la dirigente autonómica han informado a laSexta este sábado de que había recibido la invitación de presidir el acto por parte de la alcaldesa del municipio, Rocío García Alcántara. Sin embargo, el ministerio liderado por Margarita Robles les advirtió de que si presidía Ayuso el acto, este se "cancelaría".

"Ayuso fue invitada por la alcaldesa de Alcobendas, Rocío García Alcántara, hace meses, pero el Ministerio de Defensa afirmó que si ella lo presidía, el acto 'se cancelaría'. " pesar de eso, la presidenta acudiría como finalmente ha hecho", así lo han indicado fuentes de Sol a laSexta.

Los encargados de presidir el acto han sido la alcaldesa del municipio y el general, Antonio Bernal. Desde el Gobierno Central, y con el objetivo de dejar las cosas claras a la presidenta, explicaron que las juras civiles las preside habitualmente un general, como ha sucedido este sábado.

Por su parte, Isabel Díaz Ayuso no ha dudado en cargar contra el Gobierno de Pedro Sánchez y ha afirmado que esto "no había pasado nunca en la historia". "Es inédito", ha recalcado, para acto seguido seguir haciendo sangre y decir que han recibido presiones porque no querían que fuera "bajo ningún concepto".

"Lo normal es que presida o copresida la presidenta, porque soy la máxima representante de la comunidad", ha agregado la popular ante la prensa, que ha justificado diciendo que así como se ha hecho "siempre".

"Esto es algo que no se ha visto nunca, como cancelar el desfile del 2 de Mayo", ha indicado, y ha acusado al Ejecutivo central de provocar una "separación artificial entre Madrid y el Ejército, que no se había visto nunca". "Este mensaje de que el Ejército le pertenece al presidente del Gobierno es preocupante", ha añadido. En la misma línea, también ha asegurado que les han 'amenazado' con cancelar el Desfile del 2 de Mayo: "Nunca ha ocurrido en democracia", ha expresado la presidenta.

En respuesta a esto, la Comunidad de Madrid ha informado de que no va a invitar ningún miembro del Gobierno de España al acto institucional por el Dos de Mayo, que se va a celebrar en la real Casa de Correos de Madrid; y ha acusado al Ejecutivo de Pedro Sánchez de romper "toda relación institucional" con la Comunidad de Madrid.