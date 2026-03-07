Europa tampoco quiere guerra: Londres sale a la calle en pro de un 'no' común al conflicto en Irán

Los detalles Son muchos los que están tomando las calles de ciudades europeas para dejar claro su negativa al conflicto bélico y tomar como propio el eslogan de 'no a la guerra'. Mientras tanto, los líderes europeos evitan entrar en declaraciones sobre el mismo.

La postura de España, liderada por Pedro Sánchez, ante el conflicto en Oriente Medio es clara: "No a la guerra". Esta posición se está convirtiendo en un grito común entre las poblaciones europeas, como se vio en una manifestación en Londres. El primer ministro británico, Keir Starmer, ha afirmado que están haciendo todo lo posible para desescalar la situación, aunque han reforzado su presencia militar en Chipre y enviado aviones a Qatar. Mientras tanto, Emmanuel Macron ha asegurado que "Francia no está en guerra", aunque el portaviones Charles de Gaulle está en el Mediterráneo. Alemania, bajo Friedrich Merz, apoya los intereses de EE.UU. e Israel, pero también presiona para que Irán conserve su soberanía. Giorgia Meloni, en Italia, finalmente se ha sumado al "No a la guerra", reflejando la opinión del 56% de los italianos. Estados Unidos solo podrá usar sus bases para operaciones logísticas y de repostaje.

La postura de España, marcada por Pedro Sánchez, sobre el conflicto en Oriente Medio está clara. El presidente del Gobierno se ha abonado al 'no a la guerra' para abordar el enfrentamiento militar entre Estados Unidos e Israel contra Irán. Conforme van pasando los días, son muchos los que están tomando las calles de ciudades europeas para dejar claro ese 'no a la guerra' es un grito común. Sin ir más lejos, este sábado en Londres se ha producido una manifestación multitudinaria para mostrar su rechazo a la guerra.

Este clamor popular está, irremediablemente, saltando a la política. Aunque no todos afrontan la situación con la misma rotundidad que Sánchez, parece que lo que sí comparten nuestros vecinos es que ninguno quiere entrar en el conflicto. "Estamos haciendo todo lo posible para desescalar esto", ha afirmado el primer ministro británico, Keir Starmer. Los británicos no solo han reforzado su presencia militar en Chipre, sino que también han mandado aviones de combate a Qatar.

Un cierto contraste con el fin de semana pasado, cuando el Reino Unido firmó, junto a Alemania y Francia, un comunicado condenando los ataques iraníes y apoyando a sus aliados de Washington y Tel Aviv.

"No estamos en guerra"

De hecho, Emmanuel Macron ha tenido que recurrir a las redes sociales para contestar a una usuaria muy preocupada porque Francia entre en la guerra, quizás viendo el interés que tiene su presidente en aumentar el arsenal nuclear: "Francia no está en guerra". Eso sí, el portaviones francés Charles de Gaulle ya está en el Mediterráneo para apoyar en la defensa de Chipre.

Pero quizás es el canciller alemán, Friedrich Merz, el que más equilibrios hace con el lenguaje porque siguen apoyando los intereses de Trump en su guerra: "Compartimos los objetivos de los Estados Unidos y de Israel". Aunque, al mismo tiempo, tampoco quieren verse arrastrados directamente en el conflicto: "Presionamos con tanta fuerza para que Irán conserve su soberanía. Queremos que este Estado funcione por sí solo".

Giorgia Meloni ha tardado mucho en entonar ese 'no a la guerra'. Probablemente haya esperado a conocer los primeros sondeos y es que un 56% de los italianos está en contra de la guerra: "No estamos en guerra y no queremos entrar en guerra" De hecho, Estados Unidos solo podrá usar sus bases para operaciones logísticas y de repostaje.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.