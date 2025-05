Las interconexiones de España con Francia y Marruecos, a años luz de lo que pide la UE: los franceses no quieren aumentarla

Las interconexiones de España con Francia y Marruecos fueron las que nos permitieron recuperar la electricidad después del gran apagón. Dos cables submarinos que cruzan el Estrecho nos conectan con la red marroquí, y ocho líneas que surgen del País Vasco, Aragón y Cataluña lo hacen con Francia. "Nosotros les damos energía y ellos nos dan energía. Lo que se está generando en un sitio se tiene que estar consumiendo en otro, y tiene que ser de la misma cantidad", explica un trabajador de 'Genesal Energy'.

Por este motivo, fueron las comunidades limítrofes las primeras en ver la luz después de horas desconectadas. Sin embargo, los parámetros siguen siendo insuficientes y nuestras conexiones están a años luz de lo que demanda la Unión Europea, y no porque España lo quiera así, sino porque a Francia no le interesa aumentar su interconexión con nosotros. Esto no quita que España debería ser capaz de reaccionar por sí misma en una situación de fluctuaciones como la que vivimos.

En este sentido, Alfredo García, ingeniero de telecomunicaciones y experto en energía nuclear, defiende que "es muy importante que una red eléctrica tenga suficiente capacidad para absorber ese tipo de fluctuaciones, porque precisamente eso es lo que se produjo el lunes 28 de abril".

Ahora, el Gobierno se centra en analizar los datos aportados por Red Eléctrica. Desde su centro de control, se prevé y monitoriza la demanda, se ajusta la producción y se supervisa el transporte de la electricidad. Toda la información está ahí, tal y como señaló Carlos Cagigal, experto en sector energético, renovables y gas, en Sábado Clave: "Tienen los datos de más de 30 centros de control, de muchos operadores y generadores de mercado, y en esos datos ya hay varias alertas (el día 28) desde las 11:00 horas".

Cagigal: "Quien nos tumba el sistema es Francia"

Precisamente, Cagigal señaló que hubo "tres alertas" antes del gran apagón, y señaló directamente a Francia: "Es quien nos tumba el sistema". "Lo que nos pega el disparo de verdad es cuando Francia corta la conexión, se desconecta de España", afirmó de forma tajante, tras lo que argumentó: "Nosotros exportamos electricidad a Francia, y esos 1.000 megavatios, aunque sea un segundo y medio, eso es muchísimo tiempo dentro de la estructura de la red; lo podríamos haber recuperado, pero Francia cortó la conexión".

Por su parte, la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha declarado que analizar y encontrar al responsable del gran apagón llevará "muchos días". "Todas las hipótesis están abiertas; incluso la del ciberataque", ha señalado la ministra en una entrevista en 'El País', en la que ha defendido que "las renovables le están dando la posibilidad a España de lograr una independencia energética muy importante en un mundo vulnerable geopolíticamente". "Tener tu energía autóctona es fundamental", ha manifestado.