Los 'olvidados' del rey en su mensaje de Navidad: de la violencia machista a la corrupción política o el genocidio en Gaza

Ha sido un año muy intenso a nivel informativo con muchos temas que el rey Felipe VI podría haber decidido invocar en su discurso de final de año. No obstante, decidió incluir algunos de ellos, como los "extremismos y radicalismos" en política, la crisis de la vivienda o "el aumento del coste de la vida"; mientras dejaba a otros fuera.

En el ámbito nacional, no hubo mención alguna a su padre, el rey emérito Juan Carlos I, tras unos meses marcados por la publicación de sus memorias. Es más, Felipe VI solo ha mencionado a su padre en su discurso de Nochebuena en una ocasión: en su primer discurso, en el año 2014, ocurrido cerca de medio año después de la abdicación del emérito. Desde entonces ha imperado el silencio en los discursos del monarca en relación a Juan Carlos I, y el discurso de este año no ha sido una excepción.

No ha habido referencias a los grandes temas políticos que han marcado los últimos meses, como la condena al ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ni a la catarata de denuncias por acoso sexual en política, ni a la detención de José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García. Todo mensaje relacionado con la político ha sido a modo genérico, sin especificar nombres concretos. Tampoco ha habido una referencia a la lacra de la violencia machista que vive nuestro país.

Saliendo de las fronteras de nuestro país, no ha habido mención alguna al genocidio en la Franja de Gaza ni a las políticas de Donald Trump, quien ha tenido a España en su punto de mira por la negativa del Gobierno de Pedro Sánchez de invertir un 5% del PIB en gasto en Defensa.

El rey ha hecho mención a los "desafíos" a los que se enfrenta España, como sonm el acceso a la vivienda, el coste de la vida o la incertidumbre laboral. Felipe VI ha puesto el foco en la convivencia, de la que ha asegurado que "no es un legado imperecedero" y para la que es necesaria la confianza.

"Estoy hablando de respeto en el lenguaje y de escucha de las opiniones ajenas; estoy hablando de especial ejemplaridad en el desempeño del conjunto de los poderes públicos; también de empatía; y de la necesidad de situar la dignidad del ser humano, sobre todo de los más vulnerables, en el centro de todo discurso y de toda política", expresó en su discurso.

