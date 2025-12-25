El PSPV insta a Feijóo a entregar a la jueza de la DANA la conversación íntegra con Mazón

¿Qué han dicho? "Debería aprovechar su citación ante la jueza de la DANA para aclarar toda la verdad de lo ocurrido, y eso exige entregar no solo los mensajes que recibió de Mazón, sino los que el propio Feijóo le mandó", han señalado desde el PSPV, después de que el líder del PP haya remitido a la instructora solo los mensajes que le escribió el expresident.

El PSPV-PSOE ha exigido al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que entregue a la jueza la conversación completa de WhatsApp que mantuvo con Carlos Mazón durante la dana del 29 de octubre de 2024. Los socialistas critican que Feijóo solo haya remitido los mensajes recibidos de Mazón, calificando su actitud de opaca y deshonesta. Consideran que su comportamiento es una falta de respeto hacia las víctimas y acusan a Feijóo de mentir sobre su conocimiento de los hechos. Además, señalan que Mazón ya conocía la gravedad de la situación, instando al PP a revelar toda la verdad.

El PSPV-PSOE ha reclamado este jueves al presidente nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que entregue a la jueza que instruye la causa penal sobre la DANA del 29 de octubre de 2024 la conversación íntegra que mantuvo por WhatsApp con el entonces president de la Generalitat, Carlos Mazón, ese día.

"Debería aprovechar su citación ante la jueza de la DANA para aclarar toda la verdad de lo ocurrido, y eso exige entregar no solo los mensajes que recibió de Mazón, sino los que el propio Feijóo le mandó", han señalado desde la dirección del PSPV, después de que el líder del PP haya remitido a la instructora solo los mensajes que le escribió el expresident.

Para los socialistas valencianos, esta es una "extraña manera de colaborar con la justicia la del señor Feijóo", al actuar "con opacidad, impostura y malas artes", y han asegurado en un comunicado que los valencianos "se están preguntando qué oculta el señor Feijóo".

El PSPV-PSOE ha considerado que la actitud del dirigente del PP constituye "una falta de respeto y un desprecio a las víctimas por parte de quien aspira a gobernar a los españoles", y ha destacado que Feijóo "mintió a todos los valencianos cuando dijo que había estado informado en tiempo real desde el lunes" 28 de octubre.

"Y ahora miente en su escrito a la jueza de Catarroja cuando señala que se equivocó de día y que fue un error", han señalado los socialistas valencianos, que han asegurado que "basta con escuchar sus declaraciones de aquella jornada: no hubo lapsus, sino falsedad para encubrir la gestión del PP y del Gobierno valenciano".

Para el PSPV-PSOE, en el escrito aportado por Feijóo se evidencia, "una vez más", que el expresident Mazón "ya supo esa noche de la gravedad de la catástrofe" en la que murieron 230 personas en Valencia, por lo que instan a los dirigentes del PP a "contar toda la verdad y dejar de esconderse en embustes y trampas".

Asimismo, han acusado al líder del PP de "aprovechar la víspera de Navidad para pasar de tapadillo" sobre la mayor tragedia que ha sufrido la Comunitat Valenciana, y de ser "responsable de haber sostenido las mentiras de Mazón y su partido durante más de un año".

