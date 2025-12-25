Los mensajes de Mazón a Feijóo el día de la DANA: "Un puto desastre va a ser esto, presi"

El contexto El líder del PP ha remitido al Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja los mensajes que recibió de Carlos Mazón el 29 de octubre de 2024, sin aportar los que él mandó de vuelta y "ofreciendo contexto" a la jueza de sus contestaciones.

Alberto Núñez Feijóo ha entregado a la jueza Nuria Ruiz Tobarra los mensajes de Carlos Mazón, relacionados con la gestión de la DANA que causó 230 muertes en la Comunitat Valenciana. Los mensajes, enviados entre las 20:08 y 23:29 del 29 de octubre de 2024, muestran cómo Feijóo ofreció su apoyo a Mazón tras conocer la situación por los medios. Mazón agradeció el gesto y comentó la gravedad de la situación. Feijóo facilitó contactos y se interesó por la respuesta gubernamental. Mazón mencionó dificultades para acceder a ciertas áreas y la necesidad de efectivos. Feijóo ha solicitado testificar por videoconferencia el 9 de enero.

Alberto Núñez Feijóo ya ha puesto a disposición de la jueza Nuria Ruiz Tobarra los mensajes que recibió por parte de Carlos Mazón el día de la DANA. Según avanzó Europa Press este jueves y ha podido confirmar laSexta, el líder del PP ha entregado al Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja los 'whatsapps' que le mandó el entonces president de la Generalitat como le solicitó la jueza que investiga la gestión de la DANA que provocó 230 muertos en la Comunitat Valenciana.

Los mensajes, según detalla la agencia, van desde las 20:08 de ese 29 de octubre de 2024 hasta las 23:29 horas. Feijóo, que ha añadido consideraciones a estos mensajes para "ofrecer contexto" a la jueza, explica que fue él quien comenzó las conversaciones con Mazón a las 19:59 horas para enviar su "solidaridad y poner a disposición a la organización" a Mazón para lo que fuera necesario "tras conocer por los medios de comunicación" que la situación estaba empeorando.

La primera respuesta de Mazón llegó nueve minutos después, a las 20:08 horas, tres minutos después del envío del ES-Alert. "Gracias, Presi", fue la respuesta de Mazón, que un minuto después añadió: "Luego te cuento", "Se está jodiendo cada minuto". Seis minutos después, a las 20:15 horas, Mazón reconoce que se avecina una "noche larga por delante". Recordemos que Mazón no llega al Cecopi hasta las 20:28 horas.

Tiene que pasar una hora y media para ver el siguiente mensaje de Mazón, que escribe a Feijóo para comentarle que le estaba llamando "para (conseguir) el móvil de Pallete". "No podemos currar sin Telefónica", añade Mazón, aludiendo al ex CEO de la compañía, José María Álvarez-Pallete. "Ya he hablado con él", acaba añadiendo, para un minuto después reconocer que están "desbordados": "No sabemos lo que está pasando realmente pero nos llegan decenas de desaparecidos y no puedo confirmarlos".

Feijóo añade contexto a este intercambio de mensajes: "Le facilito dicho contacto, me intereso por el estado de la población, le pregunto por la involucración del Gobierno y la puesta a disposición de ayuda y efectivos, le pregunto cuándo prevén que ceda la DANA, me ofrezco para desplazarme a Valencia y, finalmente, le mando un último mensaje de ánimo ante tal situación y le recuerdo que es importante que la población esté informada y que para ello se coordine con los Alcaldes de las poblaciones afectadas"

"Van a ser decenas (de muertos), seguro"

Mazón volvió a escribir a las 23:22 un mensaje que decía "más o menos sí", y añadió: "Pero han montado un gabinete de crisis que no vale para nada. Bah". Prosigue con que ha hablado con "(Pedro) Sánchez, (María Jesús) Montero y los de Defensa e Interior para que tengan en prealerta posibles efectivos para mañana", en referencia al comité de crisis que el Ejecutivo organizó aquella noche.

"El problema ahora es que no podemos ni entrar en muchos pueblos con gente en los tejados muerta de miedo", explicaba Mazón a Feijóo, reconociendo que "a través de Delegación (de Gobierno)" tenían "lo que necesitaban" en ese momento, "que ahora mismo es la UME".

Después de comentar que la noche acabaría "a las tres de la mañana como pronto" y que se avecinaba una "noche eterna por delante" a las 23:25 horas, Mazón desvela: "No lo hemos hecho público aun pero ya están apareciendo muertos en Utiel y van a aparecer bastantes más". "Un puto desastre va a ser esto, presi", llega a asegurar Mazón, antes de vaticinar que "van a ser decenas (de muertos) seguro".

Un minuto después, a las 23:26 horas, Mazón responde: "Sí, sí. Te voy diciendo. Pero hasta que no amanezca mañana no sabemos qué cojones nos vamos a encontrar". Los últimos 'whatsapps' son de las 23:29 horas, cuando Mazón dice a Feijóo: "Estamos en ello", "Gracias Presi".

Desde ese momento, según Feijóo, la información que recibió fue "la misma que manejaban las instituciones" y que conoció a través de la Generalitat, ya que ninguna otra administración le facilitó "información adicional". Por último, quiere aclarar que cuando el jueves 31 aseguró que "el presidente de la Generalitat, desde el pasado lunes", le ha venido "informado en tiempo real", fue "un error, pues el 29 de octubre de 2024 fue martes y no lunes", concluye. De manera adicional, Feijóo ha pedido a la jueza testificar mediante videoconferencia el próximo 9 de enero.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.