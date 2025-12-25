El frío extremo marca la Navidad: las temperaturas se desploman en gran parte del país con una decena de provincias en riesgo por lluvia, nieve y olas

Los detalles Un total de diez provincias estarán este jueves, día de Navidad, en aviso por lluvias, nieve, bajas temperaturas y olas, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). En Girona habrá un aviso naranja por oleaje por viento del este y nordeste de 50 a 70 kilómetros por hora (km/h) y olas de 4 a 5 metros (m) del este (con ola máxima de 8 a 10 m).

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anticipa para este jueves, día de Navidad, un descenso generalizado de las temperaturas mínimas y máximas, con precipitaciones localmente fuertes en Baleares y Cataluña, y acumulados significativos de nieve en zonas altas del norte. Se espera inestabilidad, con cielos muy nubosos y precipitaciones en varias regiones, siendo más intensas en Baleares y noreste de Cataluña. En el resto del país, se prevén intervalos nubosos con chubascos en el norte de Galicia y nieve en cotas altas. Canarias tendrá cielos nubosos con lluvias ocasionales. Los vientos serán moderados en varias zonas, con intervalos de fuerte en el noroeste de Galicia.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este jueves, día de Navidad, un descenso generalizado de las temperaturas mínimas y máximas, además de precipitaciones localmente fuertes en puntos de Baleares y Cataluña, y acumulados significativos de nieve en zonas altas de montaña del norte.

Se prevé una situación de inestabilidad, con cielos muy nubosos o cubiertos en gran parte de la península y Baleares, y precipitaciones que, en el entorno del cabo de Palos, de la Nao, Baleares y noreste de Cataluña podrán ser localmente fuertes e ir acompañadas por tormenta y, ocasionalmente, granizo menudo.

En el resto, intervalos nubosos, con chubascos débiles en el interior y más frecuentes e intensos en el norte de Galicia. Nevará en cotas por encima de 800-1200 metros en Pirineos centrales y orientales, por encima de 1100-1300 metros en zonas de montaña del sureste y de 500-700 metros en el resto; serán en forma de chubascos débiles de nieve y más frecuentes en las montañas del norte con acumulados significativos en zonas altas.

En Canarias estará nuboso en el norte de las islas de mayor relieve, con precipitaciones ocasionalmente moderadas, e intervalos nubosos en el resto sin descartar algún chubasco débil. Nieblas matinales en zonas del suroeste y en áreas de montaña, con descenso generalizado de las temperaturas mínimas, valores que se alcanzarán al final del día en amplias zonas de la mitad norte y centro peninsular, si bien con ligeros ascensos en depresiones del noreste y en Baleares.

También descenso generalizado de las máximas en la península y Baleares, excepto en el suroeste con ligeros ascensos; pocos cambios en Canarias. Heladas moderadas en áreas de montaña y débiles en la mitad norte peninsular y este de la meseta sur.

Los vientos soplarán moderados del noreste en litorales de Galicia y del Cantábrico, con intervalos de fuerte en el noroeste de la comunidad gallega, tendiendo a amainar, y moderados de poniente en Estrecho y Alborán. En el resto, componente norte flojo con intervalos de moderado en la mitad norte, y del norte y noreste fuerte a muy fuerte entre la costa norte mediterránea y Baleares; en Canarias, de componente norte.

Galicia

Predominio de cielos nubosos en el norte y este de la comunidad y cielo poco nuboso en el oeste y en el sur, tendiendo a cubrirse todo el territorio al final del día; probables brumas y nieblas matinales en Orense y lluvias débiles en La Marina al principio, que se generalizarán por la tarde en la mitad norte.

La cota de nieve, entre 500 y 700 metros con temperaturas en descenso generalizado, más acusado en el caso de las máximas y localmente notable al este de Orense; las mínimas se darán al final del día con heladas débiles en las provincias orientales, que serán moderadas en la montaña orensana; el viento soplará del noreste, flojo en el interior y moderado en los litorales, tendiendo por la tarde a componente sur.

Asturias

Nuboso o cubierto al principio y brumas y nieblas matinales en zonas altas de la cordillera; lluvias débiles durante la primera mitad de la jornada y cota de nieve alrededor de 600 a 700 metros, con temperaturas en descenso generalizado, que en el caso de las mínimas será notable y se darán al final del día.

Heladas débiles y moderadas también generalizadas, salvo en el litoral; al principio del día, viento del noreste, flojo en el interior y moderado en los litorales, que virará a componente sur a partir de mediodía en toda la región.

Cantabria

Nuboso con nubes bajas, tendiendo a despejarse a partir de mediodía, con probables brumas matinales en cumbres del entorno de Liébana; lluvias débiles que tenderán a remitir al final de la tarde, más probables e intensas en zonas altas de montaña y con cota de nieve alrededor de 400 a 600 metros.

Temperaturas en descenso, que será notable en el caso de las mínimas, y que se alcanzarán al final del día; heladas débiles y moderadas generalizadas en toda la comunidad salvo en el litoral y viento flojo variable, que tenderá a componente sur en el interior y a moderado del oeste en el litoral a partir de la tarde.

País vasco

Nuboso o cubierto tendiendo a despejar en las horas centrales del día para volver a quedar cubierto al final de la jornada; probables precipitaciones débiles en la primera mitad del día en los interiores de Vizcaya y Guipúzcoa y cota de nieve alrededor de 500 metros.

Temperaturas en descenso generalizado, que será notable en la mitad norte para el caso de las mínimas, que se alcanzarán al final del día; heladas débiles generalizadas, excepto en el litoral y viento flojo variable que tenderá a flojo del oeste al final de la tarde, de mayor intensidad en el litoral.

Castilla y León

Nuboso a intervalos nubosos, con probabilidad de precipitaciones débiles en zonas altas del norte, sin descartarlas en el resto de zonas de montaña con la cota de nieve bajando hasta unos 400 o 500 metros; temperaturas en ligero o moderado descenso, que podrá ser localmente notable; las mínimas se darán al final del día, con heladas débiles generalizadas o moderadas en cotas altas, y viento del noreste o norte, flojo con intervalos de moderado.

Navarra

Cielo nuboso o cubierto, con abundante nubosidad baja por la mañana que provocará brumas y nieblas matinales en el Pirineo; tenderá a poco nuboso, con intervalos nubosos, en el este; no se descartan nevadas débiles en el Pirineo oriental, con temperaturas en descenso generalizado y heladas débiles generalizadas, moderadas en el Pirineo; viento flojo con predominio de la componente norte, que soplará moderado de madrugada en la Ribera.

La rioja

Nuboso a intervalos nubosos, con probabilidad de alguna precipitación débil, más probable en la Ibérica y en la primera mitad del día; la cota de nieve estará entre 400 y 800 metros con temperaturas en descenso; heladas débiles generalizadas, que podrán ser moderadas en la sierra y viento del noroeste o norte, moderado, tendiendo a variable flojo.

Aragón

Cielo nuboso con precipitaciones débiles, más abundantes en Pirineos y cota de nieve al inicio del día que estará a 1000-1200 metros en esa zona montañosa, aumentando a 1300-1500 al final del día y a 800-1000 en el sistema Ibérico.

Temperaturas mínimas en descenso, salvo en Huesca donde habrá cambios ligeros, y máximas también en descenso, esta vez notable; heladas débiles salvo en la depresión del Ebro y zonas colindantes, siendo moderadas en Pirineos y puntualmente en el sistema Ibérico; viento flojo a moderado del noroeste en la depresión del Ebro y flojo de componente norte en el sistema Ibérico, flojo de dirección variable en el resto.

Cataluña

Cielo nuboso con precipitaciones débiles, que serán moderadas o localmente fuertes y acompañadas de tormenta en el extremo noreste a última hora de la jornada; la cota de nieve ascenderá desde los 1200-1400 hasta los 1400 a 1600 metros al final del día; las temperaturas mínimas, en descenso ligero en el litoral y prelitoral de Gerona y del sur de Tarragona, y sin cambios o en ligero ascenso en el resto mientras que las máximas irán en descenso, más ligero en la depresión central.

Heladas débiles a moderadas en el Pirineo y no se descarta alguna débil en zonas colindantes; en el litoral norte habrá viento moderado del norte, sin descartar alguna racha muy fuerte por la tarde, y rolando a última hora a noreste; en Tarragona, moderado del noroeste, con baja probabilidad de alguna racha muy fuerte por la tarde en zonas expuestas; en el resto, viento flojo, localmente moderado de dirección variable.

Extremadura

Intervalos nubosos, con probabilidad de brumas y nieblas matinales, sin descartar alguna precipitación débil ocasional, más probable en el extremo oriental y cota de nieve bajando de 1000-1200 metros hasta unos 600-800 metros en el norte; temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas con ligeros cambios y heladas débiles en zonas de montaña y viento variable o del norte, flojo en general.

Comunidad de Madrid

Cielos nubosos o con intervalos nubosos; brumas y probables nieblas dispersas, por la mañana en zonas altas de la sierra; no se descarta alguna precipitación débil y dispersa en esta zona montañosa, que puede ser en forma de nieve por encima de 1100-1200 metros.

Temperaturas mínimas en descenso en la sierra y con cambios ligeros predominando los aumentos en el centro y sur de la comunidad y temperaturas máximas en descenso y heladas débiles en la sierra, que podrían ser localmente moderadas en cumbres con vientos flojos de norte y noreste.

Castilla-La Mancha

Cielos nubosos o con intervalos nubosos; brumas y probables nieblas dispersas por la mañana en los sistemas Central e Ibérico y por la tarde en las Manchas de Cuenca, Albacete y en las sierras del sur de Ciudad Real; posibilidad de precipitaciones débiles y dispersas durante la tarde en el sistema Ibérico y en el extremo occidental de Toledo y Ciudad Real y cota de nieve en torno a 1100 metros en el sistema Ibérico.

Temperaturas mínimas en descenso en los sistemas Central e Ibérico y con cambios ligeros, aunque con predominio de los descensos, en el resto de la comunidad; temperaturas máximas en descenso, más acusado en la mitad norte y heladas débiles, que serán menos probables y frecuentes en Toledo; vientos flojos de componente norte que tenderán a flojos variables a lo largo de la tarde.

Comunidad Valenciana

Cielo nuboso, especialmente en los litorales del sur de Valencia y norte de Alicante, donde se esperan precipitaciones, que serán localmente moderadas y persistentes, más débiles en el resto de la comunidad; la cota de nieve estará a 1200-1400 metros en el interior.

Temperaturas mínimas en descenso ligero en el litoral y sin cambios en el resto y máximas en descenso; heladas débiles en puntos del interior; en el litoral, viento de componente norte moderado, rolando a componente oeste flojo a moderado al final de la jornada y, en el resto, flojo de componente oeste.

Región de Murcia

Cielos con intervalos nubosos, sin descartar precipitaciones débiles ocasionales, seguras y más intensas en el litoral, donde podrían ir ocasionalmente acompañadas de tormentas; temperaturas con pocos cambios, localmente en descenso, y heladas débiles en las sierras del interior; vientos flojos de componente norte, más intensos en el litoral.

Islas Baleares

Cielo nuboso a cubierto con lluvias y chubascos que podrían ser localmente fuertes e ir acompañados de tormenta; temperaturas nocturnas en ascenso y diurnas en ligero descenso; viento entre flojo y moderado del norte y noreste, con intervalos de fuerte en Menorca y norte de Mallorca hasta el mediodía.

Andalucía

Intervalos de cielos nubosos, sin descartar precipitaciones débiles ocasionales, más probables en el litoral mediterráneo y en el noreste de la comunidad; brumas y nieblas matinales en el interior; temperaturas mínimas en descenso y máximas con pocos cambios con heladas débiles a moderadas en las sierras orientales y vientos flojos variables, más intensos en el litoral mediterráneo.

Canarias

En Lanzarote y Fuerteventura estará nuboso con probables lluvias débiles a moderadas durante la madrugada y primeras horas de la mañana, tendiendo posteriormente a poco nuboso; en el norte de las islas montañosas, cielos nubosos con lluvias débiles a moderadas que podrán ser localmente persistentes, especialmente en medianías, amainando y abriendo claros en costas durante la tarde.

En el resto, predominio de los intervalos nubosos tendiendo por la tarde a nuboso en el sur de las islas de mayor relieve, donde habrá probabilidad de chubascos ocasionales, temperaturas sin cambios, salvo ligeros descensos de las máximas y viento del noroeste moderado girando progresivamente a noreste, más intenso en cumbres y vertientes este y oeste, donde no se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes, siendo más probables en cumbres centrales y cordillera dorsal de Tenerife.

