De las cuotas de autónomos a las ayudas por la DANA más allá de las pensiones y los desahucios: el resto de medidas que caen en la primera derrota del Gobierno de 2026

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el pleno extraordinario del Congreso de los Diputados este martes, en Madrid.

¿Por qué es importante? El Congreso ha rechazado este martes el real decreto ley 'ómnibus' aprobado por el Gobierno en diciembre del pasado año, donde se incluye una batería de medidas que estaban en vigor pero que ahora decaerán, medidas ante las que PP, Vox y Junts han votado en contra en la Cámara Baja.

El Congreso ha rechazado el real decreto ley 'ómnibus' del Gobierno, lo que implica que varias medidas en vigor decaerán. Entre ellas, se encuentran la revalorización de las pensiones en un 2,7% para 2026, el aumento de las pensiones mínimas en un 7% y de las no contributivas y el ingreso mínimo vital en un 11,4%. También se prorroga el salario mínimo de 2025 y se congelan las cotizaciones de autónomos. Además, se suspenden ayudas esenciales como el bono social energético y las ayudas por incendios forestales. La prórroga de las entregas a cuenta para comunidades y ayuntamientos también se ve afectada.

Además de las pensiones, hay otras medidas importantes que se han quedado en el aire este martes, como el bono social energético, esencial para los hogares más vulnerables. También se congelan las ayudas para comprar coches eléctricos y puntos de recarga. Quedan paralizadas, además, las ayudas por incendios forestales y la ampliación de la línea de crédito para los afectados por la DANA. A esto se suma el bloqueo de las entregas a cuenta a comunidades autónomas y ayuntamientos, clave para su financiación. Y, por último, decae también la congelación de las cuotas de los autónomos.

El Congreso ha rechazado este martes el real decreto ley 'ómnibus' aprobado por el Gobierno en diciembre del pasado año, donde se incluye una batería de medidas que estaban en vigor pero que ahora decaerán, medidas ante las que PP, Vox y Junts han votado en contra en la Cámara Baja.

Pensiones, salario mínimo y autónomos

Revalorización de las pensiones en un 2,7% para 2026.

Subida de las pensiones mínimas en un 7%.

Subida de las pensiones no contributivas y el ingreso mínimo vital (IMV) en un 11,4%.

Prórroga del salario mínimo interprofesional (SMI) de 2025. Para evitar un vacío legal hasta que se apruebe la subida de 2026, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha dictado un criterio para mantener el de 2025 en vigor.

Congelación de las cotizaciones sociales de los autónomos .

. Cotización adicional para que bomberos forestales y agentes medioambientales puedan anticipar su jubilación.

Ampliación de la posibilidad de que los médicos de atención primaria, de familia y pediatras puedan compatibilizar pensión de jubilación y trabajo.

Escudo social

Suspensión de los desahucios y lanzamientos para las familias vulnerables sin alternativa habitacional.

Prohibición de los cortes de suministro de luz, agua y gas para familias vulnerables.

Prórroga de los descuentos del bono social eléctrico, del 42,5% para los consumidores vulnerables y del 57,5% para los vulnerables severos.

Medidas fiscales

Prórroga de las entregas a cuenta de las comunidades autónomas.

Prórroga de los umbrales de facturación que permiten a los autónomos acogerse al régimen de módulos de IRPF e IVA, así como al régimen especial de agricultura, ganadería y pesca.

Eliminación de la obligación de que los perceptores de prestaciones por desempleo tengan que presentar la declaración de la renta.

Exención de IRPF de las ayudas por daños personales provocados por incendios forestales.

Prórroga de las ayudas a la reconstrucción de los municipios afectados por la DANA. Exención de IRPF e impuesto de sociedades para las personas y empresas afectadas .

. Bonificación por compra de vehículos eléctricos o instalación de postes de recarga, que permitía deducirse hasta el 15% del importe en el IRPF.

Bonificación fiscal por inversión en obras de eficiencia energética.

Prórroga del criterio que permite que las pérdidas sufridas por las empresas en 2020 y 2021 por la pandemia de la covid sigan sin computar a efectos de disolución.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.