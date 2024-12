Nogueras amenaza la "estabilidad" de Sánchez "si no se cumplen los acuerdos" y descarta negociar los Presupuestos

La portavoz parlamentaria de Junts, Míriam Nogueras, lo tiene claro. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debe someterse a una moción de confianza en el Congreso de los Diputados al observar incumplimientos del pacto de investidura. Un acuerdo que ha resaltado en una entrevista a 'El Mundo' que no es de estabilidad, la cual descarta que vaya a haber si no se cumplen los compromisos.

"No va a haber estabilidad si no se cumplen los acuerdos (...) Nosotros no estamos aquí para dar estabilidad a ningún Gobierno español ni para que el Gobierno español de turno pueda cumplir su programa electoral y pueda tener sus titulares", ha advertido la neoconvergente. Incluso, señala que son "los únicos [entre los socios de investidura de Sánchez] que, cuando ha habido motivos para votar que 'no'" no lo han hecho, ya que ellos no se dejan, dice, "chantajear".

Una estabilidad que está marcada por la salida adelante de unos Presupuestos para el próximo curso que condiciona a ponerse "al día o nada" respecto a la falta de ejecuciones de inversiones contempladas en estas cuentas: "¿Cómo vamos a hablar de los Presupuestos de 2025 si me debes los de 2024, 2023, 2022...?", se ha preguntado. De hecho, descarta decir qué tiene que hacer el Gobierno para lograr su respaldo en este asunto, ya que "no hay carpeta de los Presupuestos, ahora no".

Porque los neoconvergentes de Puigdemont, según apunta su portavoz, no van a contemplar otras cuestiones que no estén plasmadas en el pacto alcanzado para hacer presidente a Sánchez que ahora presenta "números rojos" por los incumplimientos por parte del Ejecutivo: "Pieza a pieza. Como no se han cerrado carpetas en este año no aceptamos ninguna otra encima de la mesa", ha resaltado.

Al hilo, ha destacado que su grupo no va a retirar esa propuesta, "porque ahora lleguemos a un acuerdo en inmigración", al tiempo que ha descartado que vaya a "haber Presupuestos porque cerremos el paquete fiscal". Ellos, asegura, no funcionan así. Y es que a sus ojos el Gobierno ha "tenido un año para hacer muchas cosas y no las han hecho. Que se pongan al día", ha dicho en línea al apercibimiento que hizo al Ejecutivo esta semana cuando les instó a "mover el culo".