Ángel Víctor Torres responde a Nogueras: "Este Gobierno no ha dejado de mover el culo"

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha respondido este jueves a Junts que el Gobierno "no ha dejado de mover el culo desde el primer momento en el que tomó las riendas" del país. Así ha contestado a la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, quien exigió este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "muevan el culo", hagan el trabajo que tienen que hacer, paguen "lo que deben" a los catalanes y les transfiera las competencias acordadas.

En una entrevista en Onda Cero, Torres ha defendido que el Ejecutivo está en "negociación permanente" con los grupos parlamentarios. Al ser preguntado si el Gobierno cederá a los Mossos competencias en puertos y aeropuertos, ha precisado que él no está en las conversaciones y ha instado a esperar a que las negociaciones concluyan "en un sentido o en otro".

No obstante, ha incidido en que España es un Estado autonómico en el que "la descentralización es una realidad". "Nosotros apostamos por ella, hay partidos que lo que quieren es la centralización de los servicios y creemos que no es menos Estado aquellos que tienen más transferencias en las comunidades autónomas", ha defendido.

Nogueras, por su parte, también se ha pronunciado al respecto este jueves en una entrevista en La 1, señalando que el Gobierno tiene "carpetas" por cerrar con la derecha catalana. Por ello, ha asegurado que "no se va a abrir una nueva si no se cierran" las otras, en clara referencia a la negociación de los Presupuestos. "El Gobierno español está en números rojos y, por tanto, tiene que ponerse al día", ha vuelto a amenazar, en la misma línea que los otros dirigentes de Junts, incluido su líder Carles Puigdemont.

"Las carpetas son las carpetas y los Presupuestos son los Presupuestos. Cuando empecemos a negociar Presupuestos, si se que algún día empiezan a negociarse, que yo lo dudo", ya hablarían de esto, ha incidido la portavoz de la derecha catalana independentista.

"Para nosotros lo que ha llegado es el momento que se pongan al día", ha insistido Nogueras en otra entrevista en TV3, donde ha destacado que hay mucho trabajo por "todo lo que tienen pendiente con Cataluña y todo lo que afecta a su día a día". "Creo que tendríamos que ser todos mucho más exigentes, aparcar esta política de trinchera que parece que impera desde hace mucho tiempo y ponernos todos un poco las pilas, o mucho las pilas porque hay mucho trabajo a hacer y eso no va de fotos", ha exigido.

En Junts lo tienen claro y así lo ha zanjado la dirigente en ambas entrevistas: "Si hay acuerdos y se cumplen, perfecto. Si no se cumplen, adiós".

El Gobierno, consciente de que es "difícil" llegar a acuerdos

Ya aparcando el tema de negociaciones para los Presupuestos y sobre la Conferencia de Presidentes de este viernes en Santander, el ministro ha puntualizado que "no es un órgano en sí mismo en el que salgan acuerdos", sino en el que se debaten "planteamientos de cogobernanza" y, por tanto, de "colaboración" administrativo más que de enfrentamiento".

Ha admitido que el momento político es "difícil" para llegar a acuerdos, pero espera que sea una reunión "educada" en la que el PP, que gobierna en la mayoría de las comunidades, respalde la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería. para obligar a las autonomías a acoger menores inmigrantes no acompañados. Si finalmente los populares no dan el "placet", el Gobierno lo seguirá intentando con los grupos parlamentarios.

"Lo llevamos haciendo con Junts desde hace un año, lo hemos hecho también en las últimas semanas en las que estamos negociando con todos los grupos políticos para sacar los presupuestos y también otras cuestiones", ha dicho. Ha admitido que "no va a ser fácil en cualquier caso", pero ha asegurado que no se rendirán porque considera "justa" la distribución de los menores entre los territorios. Preguntado por qué el Gobierno no utiliza el real decreto para reformar la ley, ha respondido que porque no cuenta con los apoyos necesarios para que a los 30 días pueda ser convalidado.