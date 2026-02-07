Representantes del PSOE en los municipios madrileños piden la dimisión del alcalde de Móstoles: "Condenamos el acoso y la violencia"

El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, ofrece una rueda de prensa para negar el supuesto caso de acoso laboral y sexual contra una ex concejala

Los detalles En una carta dirigida a Ruth Piquet, presidenta de la Federación de Municipios de Madrid (FMM), exigen que Manuel Bautista y "todos aquellos que ocultaron y silenciaron los hechos denunciados" dimitan de su cargo.

Representantes socialistas en Madrid han exigido la dimisión del alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, tras una denuncia de acoso sexual por parte de una exconcejala. En una carta a la presidenta de la Federación de Municipios de Madrid, los socialistas condenan el acoso y exigen la renuncia de quienes ocultaron los hechos. Subrayan la importancia de crear espacios seguros y respetuosos en la política local. Pilar Bernabé, secretaria de Igualdad del PSOE, critica al PP por supuestamente apoyar al acosador al ignorar el caso y atacar a la denunciante, lo que refleja un grave machismo institucional.

Representantes socialistas en los municipios madrileños han exigido la dimisión del alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, tras la denuncia de acoso sexual de una exconcejala, así como la de "todos aquellos que ocultaron y silenciaron los hechos denunciados".

En una carta dirigida a Ruth Piquet, presidenta de la Federación de Municipios de Madrid (FMM), y firmada por Cristina Cerquera, vicepresidenta de Igualdad de Oportunidades y Políticas Integrales de Personas con Discapacidad de la FMM, y Ramón Jurado, vicepresidente segundo de la FMM, los representantes del PSOE han expresado su "condena clara y rotunda a cualquier forma de acoso, abuso o violencia contra las mujeres", que consideran "incompatible de toda forma con los principios democráticos y de igualdad del municipalismo".

"Ante las recientes y desoladoras noticias de las últimas horas, sobre el presunto acoso sufrido por una concejala del municipio madrileño de Móstoles, estimamos que, como representantes de los distintos municipios, debemos condenar de forma clara y rotunda, sin ningún género de dudas, cualquier forma de acoso, abuso o violencia contra las mujeres", han manifestado, al tiempo que han destacado que no pueden "permanecer impávidos" ante esta situación.

Así, han defendido que "más allá de la necesaria condena de tales actitudes y rechazo absoluto a la violencia machista, y en concreto ante las situaciones de acoso sexual ejercidas con abuso de poder, por responsabilidad" deben "exigir la dimisión del regidor de Móstoles y de todos aquellos que ocultaron y silenciaron los hechos denunciados".

"Desde el apoyo absoluto a la credibilidad de la concejala y apelando a la coherencia institucional que nos obliga la Federación, estamos obligadas y obligados a defender la erradicación de la violencia y el acoso, como responsabilidad institucional ineludible. Defender a las concejalas, a las trabajadoras municipales y a las profesionales frente a cualquier forma de violencia, intimidación o abuso no supone entrar en el debate político, sino garantizar que la política pueda ejercerse sin miedo, sin coacción y sin prácticas que degradan la calidad democrática y el buen ejercicio de la función pública", han expresado.

De esta forma, consideran "necesario" que la Federación de Municipios de Madrid ofrezca "una respuesta firme a la opinión pública", para que "el silencio ante estas denuncias no sea percibido como falta de

compromiso". "Por eso, te proponemos el desarrollo de una campaña institucional de sensibilización y prevención que permita declarar a las corporaciones locales espacios libres de acoso sexual, garantizando entornos de trabajo y de representación pública seguros y respetuosos. Estamos convencidos de que solo desde una posición clara, trasversal y alejada de la confrontación partidista podremos avanzar en la construcción en el ámbito local de espacios seguros, respetuosos y, verdaderamente, legítimos y democráticos", han concluido.

Bernabé, al PP: "Se ponen del lado del acosador"

Por su parte, la secretaria de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé, ha afirmado que cuando el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el conjunto del partido "miran para otro lado", como en el caso del presunto abuso sexual en Móstoles, "se ponen del lado del acosador, del lado del que señala, intimida y criminaliza a las mujeres".

Bernabé ha señalado que, según las informaciones publicadas, "toda la cúpula del PP le dijo a una mujer que denunciaba acoso que se callara" y cuando "el escándalo ya había saltado, hicieron lo que hacen siempre: señalarla, atacarla, demonizarla y además revelar su identidad".

"¿Qué mensaje le quiere dar el Partido Popular a las mujeres de este país?". "¿En que momento el presidente del PP ha hablado de la víctima?", se ha preguntado durante la presentación del Consejo Asesor de Igualdad del PSRM, donde ha declarado: "Ni un paso atrás al retroceso" que representan "los bárbaros que están en los palacios de todas las instituciones en los territorios de este país".

Así se ha pronunciado la secretaria de Igualdad de PSOE, quien ha denunciado "la desigualdad" que fomentan "la extrema derecha, la ultraderecha y la derecha extrema". "En los municipios y las comunidades autónomas gobernadas por el PP, la palabra 'igualdad' ha empezado a ser una cosa que les da como alergia y la empiezan a borrar de todas partes".

En su opinión, "un claro ejemplo es lo que está ocurriendo en el seno del Partido Popular ante el supuesto caso de acoso en Móstoles". "En las últimas 72 horas, se ha dado uno de los casos más graves de machismo institucional que se ha vivido en este país después del caso Nevenka Fernández" y el PP "repite, otra vez, el peor ejemplo que puede dar un partido que aspirar a gobernar este país, que es el mirar al otro lado y eso es lo que ha hecho Alberto Núñez Feijóo, mirar al otro lado", ha manifestado.

Así, ha subrayado que el PP "ha hecho lo de siempre cuando las mujeres están en las peores condiciones, que es taparlo, intentar meterlo debajo de la alfombra y cuando sale, atacar a la mujer, hacer que todo su entorno se vuelva insostenible, mentir, intentar tergiversar". "Sin embargo, la máxima preocupación de Feijóo es que salgan guapos en la foto", ha apostillado.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.