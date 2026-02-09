Musk vuelve a la carga contra Sánchez: el magnate comparte acusaciones de "corrupción" en Moncloa por la migración y los resultado en Aragón

¿Qué han dicho? Musk ha compartido en X una publicación del exfuncionario estadounidense Mike Benz contra el Ejecutivo: "Su partido está perdiendo elecciones, rechazado por sus propios votantes, así que están importando inmigrantes para que sigan votando".

Elon Musk ha intensificado sus críticas hacia Pedro Sánchez, compartiendo en X una publicación del exfuncionario estadounidense Mike Benz, quien acusa al Gobierno español de "corrupción" y de utilizar la inmigración para perpetuarse en el poder tras los resultados electorales en Aragón, donde el PSOE igualó su mínimo histórico. Benz afirma que el Ejecutivo está "importando inmigrantes" para mantener su apoyo electoral. Esta polémica sigue al enfrentamiento entre Musk y Sánchez por la propuesta de prohibir redes sociales a menores de 16 años, medida que el presidente defiende para proteger a los jóvenes de contenidos inapropiados.

Elon Musk ha vuelto a la carga contra Pedro Sánchez. El magnate tecnológico ha atacado de nuevo este lunes al presidente del Gobierno español al compartir en X una publicación en la que el exfuncionario estadounidense Mike Benz acusa al Ejecutivo de "corrupción" y de utilizar la inmigración para mantenerse en el poder después de los resultados electorales en Aragón.

"Por eso el corrupto Gobierno español se apresura de repente a inundar el país con 500.000 inmigrantes y a criminalizar cualquier discurso que los critique. Su partido está perdiendo elecciones, rechazado por sus propios votantes, así que están importando inmigrantes para que sigan votando", escribió Benz en una publicación en X compartida por Musk, según ha informado EFE.

Estas acusaciones llegan después de los resultados de las elecciones celebradas en Aragón el domingo, en las que el PSOE de Sánchez igualó su mínimo histórico en esa comunidad autónoma, y tras el cruce de críticas entre Musk y Sánchez la semana pasada a raíz de la medida anunciada por el mandatario para prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años.

El pasado martes, Musk dijo en X que el jefe del Gobierno español, al que tildó de "Sucio Sánchez" haciendo alusión a una práctica sexual escatológica, "es un tirano y un traidor al pueblo español", citando el vídeo en el que el presidente anunciaba futuras medidas sobre redes y criticaba explícitamente el proyecto de inteligencia artificial del magnate, Grok, por crear contenido "sexual ilegal".

Sánchez defendió la voluntad de su Ejecutivo de prohibir el acceso a las redes sociales a quienes tienen menos de 16 años y se dirigió a los oligarcas tecnológicos asegurando que deben quitar "sus sucias manos de los móviles de nuestros menores". El mensaje compartido por el magnate este lunes hace referencia además a la regularización extraordinaria de migrantes en situación irregular aprobada por el Gobierno español en enero, que se estima beneficiará a unas 500.000 personas y que ha tenido un fuerte eco internacional por situar a España en una posición distinta a la tendencia más restrictiva de otros países desarrollados.

