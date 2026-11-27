El contexto Este ataque se suma al sabotaje en los sistemas de refrigeración que afectó a supermercados en Francia y Bélgica.

El Ministerio británico de Trabajo y Pensiones ha detectado un incidente cibernético, lo que ha llevado a suspender algunos servicios en línea como medida de precaución. El Ministerio colabora con el Centro Nacional de Ciberseguridad y expertos gubernamentales para investigar el ciberataque y restablecer los servicios rápidamente. Aseguran que los pagos de prestaciones y pensiones no se han visto afectados y se realizarán con normalidad, instando a los usuarios a intentar más tarde si algún servicio no está disponible. Este incidente se suma a recientes ciberataques en Europa, como el sabotaje en supermercados en Francia y Bélgica y el ataque a la FIFA.

El Ministerio británico de Trabajo y Pensiones (DWP, en inglés) ha informado este viernes de que ha detectado un incidente "cibernético" y de que, como medida de precaución, ha suspendido el funcionamiento de algunos servicios en línea.

En este sentido, el Ministerio ha resaltado que colabora con el Centro Nacional de Ciberseguridad y con expertos del Gobierno para investigar las causas del ciberataque y poder restablecer los servicios lo antes posible.

"Los pagos habituales de prestaciones y pensiones no se han visto afectados y se realizarán con normalidad. Si algún servicio en línea que necesite no está disponible, le rogamos que vuelva a intentarlo más tarde", ha señalado el DWP en un comunicado.

Este incidente se suma a recientes casos de ciberataques en Europa, como el sabotaje en los sistemas de refrigeración que afectó a supermercados en Francia y Bélgica, mientras que la FIFA confirmó este jueves que también fue víctima de un ciberataque, que dio lugar al acceso no autorizado a un conjunto limitado de información personal y empresarial.

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