Emilio Delgado, sobre el ático de Ayuso: "que a nadie le quede la más mínima duda de que han rectificado porque les han pillado con el carrito del helado"

Los detalles Emilio Delgado, diputado de Más Madrid por la Asamblea de Madrid, afirma en Más Vale Tarde: "que a nadie le quede la más mínima duda de que han rectificado porque les han pillado con el carrito del helado, después de ocultar la compra y sobre su uso".

La Comunidad de Madrid compró un ático en abril, destinado a ser una oficina provisional para Díaz Ayuso, por 6,3 millones de euros, sin considerar los 100 inmuebles ya disponibles. Emilio Delgado, diputado de Más Madrid, critica que la compra fue rectificada tras ser descubierta, señalando que la pareja de Ayuso ya había comenzado la mudanza. Delgado destaca que la inversión en el ático, sumada a los gastos adicionales, es un ejemplo de mala gestión y prioridades, acusando a Ayuso de enriquecimiento. Además, critica la falta de transparencia, ya que los datos sobre la compra no están disponibles públicamente.

El ático de Díaz Ayuso lo compró la Comunidad de Madrid en el mes de abril. No tuvieron a bien utilizar ninguno de los 100 inmuebles de los que ya disponía la Comunidad de Madrid para poner en marcha la oficina provisional que quería poner Ayuso en ese ático con 200 metros cuadrados de terraza. Hoy que lo ponen en venta sí han confirmado el precio por el que lo compraron: 6,3 millones de euros.

Con respecto a esta cuestión Emilio Delgado, diputado de Más Madrid por la Asamblea de Madrid, afirma en Más Vale Tarde: "que a nadie le quede la más mínima duda de que han rectificado porque les han pillado con el carrito del helado, después de ocultar la compra y sobre su uso. De hecho, la pareja de la presidenta González Amador, ya había empezado la mudanza".

"No obstante, independientemente de la rectificación, a los madrileños la broma sobre un piso de seis millones de euros, sabiendo que la compra de un piso lleva gastos de notaría, impuestos... La broma ya no va a salir por medio millón de euros", asegura Delgado. "Es el enésimo síntoma de un personaje político en descomposición moral que tiene que ver con un enriquecimiento sostenido y paulatino de Ayuso y de todo su entorno durante muchos años", añade.

"Luego tiene un problema de gestión y prioridades: no hay dinero para climatizar los colegios públicos pero sí para climatizar la sede de la Comunidad de Madrid, no hay dinero para atender a los bomberos forestales pero sí hay dinero para comprar el chalé de la sierra, no hay dinero tampoco para ampliar el parque público de viviendas de la Comunidad de Madrid pero sí hay dinero para comprar un ático de lujo y ahora venderlo", argumenta el diputado de Más Madrid en una entrevista en Más Vale Tarde.

A la pregunta de Marina Valdés sobre la transparencia de la compra del piso, Delgado asegura que "los datos sobre la compra del ático deben estar en el mismo sitio que los datos sobre los viajes de Ayuso no aparecen en las páginas de transparencia, se salta su propia normativa de transparencia".

La entrevista completa en el vídeo de la noticia

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