Interior moviliza al Ejército para "mantener la seguridad" en Ceuta ante la grave crisis migratoria

Los detalles La Comisaría General de Extranjería y Fronteras ha enviado un equipo de extranjería, compuesto por seis personas, para apoyar las labores de reseña y documentación.

El Ministerio del Interior ha anunciado que las Fuerzas Armadas reforzarán el dispositivo en Ceuta con el envío de nuevos efectivos de la Guardia Civil y la Policía Nacional para hacer frente a la grave crisis migratoria que vive la ciudad autónoma y "mantener la seguridad". El despliegue se produce después de que miles de jóvenes marroquíes se concentraran este jueves en la frontera de Castillejos (Marruecos) con el objetivo de acceder a territorio español.

Según el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska, las Fuerzas Armadas reforzarán a la Guardia Civil "en el ejercicio de sus competencias y aquellas que puedan resultar necesarias para mantener la seguridad en la ciudad de Ceuta". Todos los efectivos movilizados estarán coordinados por el Mando de Operaciones y prestarán apoyo a la Benemérita.

La decisión llega en una jornada marcada por una fuerte presión migratoria. Miles de jóvenes, muchos de ellos menores de edad, se han concentrado en la frontera y cientos han logrado acceder a Ceuta tras saltar las vallas de pr otección, que en ese momento no estaban custodiadas por agentes. Asimismo, las fuerzas auxiliares marroquíes se han retirado al paso de esta gran oleada de personas, lo que ha facilitado su entrada.

Ante esta situación, Grande-Marlaska viajará este viernes a Ceuta para seguir sobre el terreno la evolución de la crisis migratoria y coordinar la respuesta del Gobierno. Por su parte, el Ministerio del Interior ha detallado un importante incremento de medios humanos y materiales para reforzar la vigilancia fronteriza y la seguridad en la ciudad.

A los 60 efectivos de la Agrupación de Reserva y Seguridad (ARS) que ya desempeñaban labores permanentes de vigilancia fronteriza se ha sumado un pelotón adicional de 20 agentes y, en las próximas horas, llegarán otros dos pelotones con 40 efectivos más.

A su vez, la Unidad de Seguridad Ciudadana de Ceuta incorporará 30 guardias civiles procedentes de distintas unidades de Andalucía. También se desplazarán dos grupos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS), integrados por ocho buceadores.

A las embarcaciones del Servicio Marítimo destinadas en Ceuta (dos embarcaciones medias y cuatro tipo zodiac), se unirán el buque Duque de Ahumada, que llegará a Ceuta en la madrugada del 31 de julio. Además, en los próximos días se incorporarán cinco Patrones de Embarcación, tres Mecánicos-Marineros y pilotos de drones. El Servicio Aéreo contará con el apoyo de un helicóptero.

Más agentes de la Policía Nacional

Por su parte, la Policía Nacional también incrementará su presencia en la ciudad autónoma. De hecho, la Comisaría General de Extranjería y Fronteras ha enviado un equipo de extranjería, compuesto por seis personas, para apoyar las labores de reseña y documentación de los migrantes.

En Seguridad Ciudadana, el grupo de la Unidad de Intervención Policial (UIP) y los efectivos de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de Ceuta doblarán turnos, mediante la dotación de jornadas extraordinarias. Este jueves, se han incorporado tres equipos de la UIP desde Sevilla, a los que se añaden en los próximos días los equipos de la UIP Central y de la UIP de Málaga, hasta completar una dotación de 200 efectivos, que estarán desplegados específicamente en tareas de seguridad ciudadana en Ceuta.

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