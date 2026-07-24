Morant dice que no comparó a Feijóo con Hitler: "Hice una reflexión, los gobiernos nazis también empezaron con políticas racistas"

¿Qué ha dicho? La ministra de Ciencia asegura que "es una reflexión que no hago yo, la hacen la ciencia y la historia": ""Hay gobiernos que empezaron así, por eso he hecho ese paralelismo".

La ministra de Ciencia, Diana Morant, aclaró que no comparó a Feijóo con Hitler, tras sus declaraciones vinculando al líder del PP con gobiernos criminales como el nazi. Morant explicó que sus comentarios se referían a políticas racistas y xenófobas, como las aprobadas en la Comunidad Valenciana, que considera un mal comienzo. Afirmó que su reflexión se basa en la ciencia y la historia. Aunque el portavoz del PSOE, Patxi López, no compartió sus palabras, evitó desautorizarla. Esta postura contrasta con la reacción del PSOE ante comentarios similares del líder de Vox, Santiago Abascal, sobre Pedro Sánchez.

"No comparé a Feijóo con Hitler". Así ha explicado este viernes la ministra de Ciencia, Diana Morant, sus palabras del pasado miércoles en las que acusaba al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, de "dibujar una coalición que se parece cada vez más a esos gobiernos criminales como el de Hitler".

Dos días más tarde de la polémica, la líder de los socialistas valencianos ha sido preguntada al respecto después de que el PP le haya exigido una rectificación. Sin embargo, ella ha reclamado que se escuche "toda mi reflexión": "Los gobiernos nazis también empezaron con políticas racistas, xenófobas y que deshumanizaban e iban contra los derechos humanos".

"El otro día en la Comunidad Valenciana se aprobó una ley de presupuestos con esa prioridad nacional que son políticas xenófobas, racistas y que no están con los derechos humanos", ha añadido Morant, asegurando que la medida estrella de Vox, con la que ha tragado el PP para hacerse con el Gobierno en las distintas comunidades autónomas, es "un mal comienzo", ya que este tipo de medidas "infunden odio y enfrentan a unos ciudadanos con otros".

No obstante, Morant ha puntualizado que "es una reflexión que no hago yo, la hacen la ciencia y la historia". "Hay gobiernos que empezaron así, por eso he hecho ese paralelismo", ha añadido, haciendo referencia al auge de los regímenes fascista en Europa durante la década de los años 30 del siglo XX, especialmente la dictadura de los nazis en Alemania.

El PSOE evita desautorizar a Morant

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, aseguró este jueves no compartir las palabras de Morant. "No es mi estilo, no me gusta cuando se lleva la política a los extremos", ha asegurado en los pasillos del Palacio de las Cortes. No obstante, evitó desautorizar a la ministra, ya que "cada uno se expresa como cree conveniente". Una reflexión compartida por el ministro de Agricultura, Luis Planas, que justificó que Morant comparó al líder del PP con Hitler porque "lo entiende oportuno".

No obstante, esta reacción del Partido Socialista choca con lo vivido durante el pleno de investidura de Pedro Sánchez en 2023. En aquella ocasión, el líder de Vox, Santiago Abascal, aseguró que el líder del PSOE carecía de autoridad democrática y le comparó con el líder de la Alemania nazi: "Hitler también llegó al poder mediante unas elecciones".

Patxi López cargó duramente contra el líder de la ultraderecha, al que acusó de "incitar al odio". Ahora, el PSOE evita desautorizar a su líder en la Comunidad Valenciana por un comentario similar.

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