Moncloa teme "un precedente muy peligroso" con la cuestión de confianza de Junts que abra la puerta a "iniciativas similares" de otro socio

Pedro Sánchez dice "no" a lo que Carles Puigdemont le pidió para dar estabilidad a su Gobierno. El Gobierno dice "no" a tramitar la propuesta de Junts para que el Presidente se someta una cuestión de confianza en el Congreso de los Diputados.

Este martes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, ha defendido que "el Gobierno de España cumple con los compromisos que ha establecido con el resto de las fuerzas parlamentarias" y ha insistido en que, lo que está en su mano, lo cumplen.

Puigdemont exigió la cuestión de confianza hace un mes y amenazó con romper si el Gobierno no accedía. Este martes el secretario general de Junts, Jordi Turull, ha amenazado con "decisiones que no gustarán al PSOE". "Si el PSOE no cumple y nos dice que no quiere ni hablar de una iniciativa nuestra, ni tramitarla, evidentemente hay que tomar decisiones. Decisiones que no le gustarán al PSOE", ha asegurado Turull.

El Gobierno aun así desoye las amenazas de Junts y bloqueará la cuestión de confianza. Pero, ¿por qué? En Moncloa creen, básicamente, que hay que poner un límite a Puigdemont y los suyos.

Fuentes del Gobierno indican a laSexta que este movimiento no lo puede ganar Junts porque de aceptar la tramitación de esa iniciativa se estaría sentando un "precedente muy peligroso". De esta manera, desde la Moncloa consideran que se "abriría la puerta, además, a que mañana mismo ERC o cualquier otro socio del ejecutivo presente una iniciativa similar".

Sin embargo, en la Moncloa son muy conscientes de que esta decisión puede traer "serias consecuencias", precisamente en un momento en el que hay muchas negociaciones abiertas, principalmente la de los Presupuestos Generales del Estado.

Así, emplazan a Junts a que haga uso de otro instrumento parlamentario, como el de la moción de censura, si quiere poner a prueba al presidente. Desde la Moncloa indican a laSexta que están convencidos de que Junts no va a querer ir de la mano del PP, un PP que, según ellos, solo quiere meter a los dirigentes de Junts en la cárcel.

Con la cuestión de confianza descartada por la Moncloa, Junts se separa del PSOE. Pero, ¿significa eso que se acerca -aún más- al PP? Este martes Feijóo y Turull han estado a la misma hora en sendos desayunos organizados por el Forum Nueva Economía, uno en Madrid y otro en Barcelona.

Y justo allí el líder del PP ha abierto la puerta a "conversar" con Junts de una posible moción de censura. Lo cierto es que solo 24 horas antes decía que él no podía negociar con Carles Puigdemont.

"Estamos dispuestos a presentar una moción de censura porque es urgente, es objetiva y es necesaria. ¿Qué van a hacer otros partidos? lo desconozco. El que quiera o el que acepte que esa propuesta es razonable, tiene las puertas abiertas del PP para conversar", ha asegurado Feijóo este martes.

En cambio, 24 horas antes, el líder del PP criticaba en una entrevista en 'Onda Cero' que "un político que quiere ser presidente del Gobierno no debería, en mi opinión, de mantener relaciones, negociaciones, con personas que tienen asuntos pendientes con la justicia", en referencia a Puigdemont.

La puerta a la moción, de momento, está cerrada. Junts choca con el PSOE pero tampoco une su futuro al PP. Así hablan de los populares: "Por la mañana piden que los ayudes y por la tarde quieren que vayas a prisión. Hacer algo con Vox es una broma macabra".