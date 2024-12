Puigdemont amenaza con romper el acuerdo de investidura con el Gobierno y exige una cuestión de confianza a Sánchez

El líder de Junts y expresident de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, ha dado una rueda de prensa desde el Press Club de Bruselas para presionar al Gobierno quien, según considera, está incumpliendo los términos del acuerdo de investidura por el que su formación permitió a Pedro Sánchez llegar a la presidencia.

Una rueda de prensa en la que ha querido valorar el primer año del acuerdo con el PSOE y en la que ha anunciado que el grupo parlamentario de Junts ha registrado una iniciativa en el Congreso para pedir una cuestión de confianza al presidente Sánchez, de quien ha dicho que "no es de fiar". Aunque Junts ha registrado la cuestión de confianza, la decisión de plantear una cuestión de confianza recae en Sánchez en última instancia.

Puigdemont, que ha recordado que dicho pacto se firmó "desde la desconfianza" y "partiendo de posiciones muy alejadas", ha asegurado que "ha llegado el momento de un punto de inflexión o de dejarlo correr para no hacer perder el tiempo ni la paciencia a nadie", ha expresado Puigdemont.

En la comparencia, realizada tras una reunión con la cúpula de Junts, el expresident catalán ha expuesto las partes del acuerdo que no estaría cumpliendo el Gobierno. "Las cosas no van bien", ha explicado el político catalán, quien ha enumerado cuestiones como que "el catalán no es lengua oficial de Europa", o que la amnistía de los condenados del 'procés', "no es completa" y que ha habido "silencio absoluto" al hecho de que el Supremo no esté aplicando la amnistía a algunos de los condenados, como él mismo.

Puigdemont ha explicado que las reuniones en Suiza entre Junts y PSOE con la supervisión del verificador internacional se han producido de forma periódica excepto en ocasiones en las que se ha cancelado por motivos "razonables". SIn embargo, ha asegurado que desde su formación no han "escatimado esfuerzos en llegar a acuerdos de fondo".

Ha afirmado que los acuerdos que salen de dichas reuniones son escasos y que los trabajos para superar las discrepancias se alargan y se dilatan de forma sistemática: "La descoordinación entre lo abordado en Suiza y la praxis del Gobierno es muy preocupante".

En su intención de dibujar una crisis de confianza hacia el presidente, Puigdemont ha asegurado que su experiencia "con los socialistas es que no nos podemos fiar y no hay sorpresas en este sentido", aunque ha apuntado que ahora hay verificador que documenta el contenido de estas conversaciones.

El Gobierno, contrario a la cuestión

Junts ha presentado este mismo lunes la solicitud en el Congreso a instancia de la diputada Míriam Nogueras, según ha informado el partido. Preguntados por laSexta, la primera reacción del PSOE ha sido la de oponerse a la cuestión de confianza, argumentando que "no hay ninguna necesidad" ni "intención" de presentarla.

Queda esperar a ver la reacción final del conjunto de socios del Gobierno, si bien no parece que ERC vaya a apoyar a Sánchez, a tenor de la primera reacción en tono de burla del portavoz de ERC en el Congreso. Gabriel Rufián ha recordado en X unas palabras suyas antiguas en las que dijo en tribuna que el PP acabaría pactando con Junts, y después ha publicado una imagen en la que señala a Puigdemont intenta llamar la atención.

La de este lunes es una de las pocas apariciones en las que hemos visto a Puigdemont desde su aparición fugaz y posterior huida del pasado mes de agosto, cuando burló a la seguridad del Estado y consiguió colarse a España, dar un discurso en plena calle en Barcelona y volver a marcharse sin ser detenido.