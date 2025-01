El PSOE desoye las amenazas de Junts y vetará la tramitación de la petición de una cuestión de confianza

El PSOE desoye a Junts per Catalunya y asegura que votará en contra de su propuesta de una moción de confianza al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Mesa del Congreso que se reúne el próximo jueves. No obstante, está en el aire todavía si saldrá adelante ya que la pelota queda en los dos votos con los que Sumar cuenta en el órgano rector y en los cuatro del Partido Popular (PP), que previsiblemente apoyarán la inicitiva de los de Carles Puigdemont.

Ya durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, evitaba desvelar cuál sería la posición de los socialistas resaltando que "calificar esa proposición le corresponde a la Mesa" que "será quien determine este próximo jueves".

Eso sí, Alegría también ha insistido en que "la cuestión de conifanza es una prerrogativa que le corresponde al presidente del Gobierno" estando "perfectamente determinado en la Constitución". Tanto que no ha dudado en subrayar que "los grupos parlamentarios tienen otros intrusmentos y otras herramientas". De hecho, asegura que "les trasladaría" a las fuerzas políticas que apoyen esta iniciativa "por qué", ya que "el Gobierno de España cumple con los compromisos establecidos con las fuerzas parlamentarias".

Minutos después, en cambio, se despejaba la duda a través de la confirmación a laSexta de fuentes gubernamentales de que el PSOE vetaría la propuesta de moción de confianza a Pedro Sánchez en la Mesa del Congreso. Un rechazo a esa tramitación que asumen puede traer consecuencias políticas importantes, frente a lo que, sin embargo, prefieren restar importancia.

De este modo, en Moncloa ya tienen preparado el paraguas ante las previsibles consecuencias, por ejemplo, en sacar adelante unos nuevos Presupuestos Generales del Estado para los que el apoyo de Junts en sede parlamentaria es vital. A pesar de ello, aseguran que en el Ejecutivo seguirán trabajando en las cuentas, al tiempo que sostienen que ante esa falta de respaldo de los neoconvergente no pasaría nada.

Y mientras en el Gobierno reflejan tranquilidad, o al menos tratan de hacerlo, el secretario general de Junts, Jordi Turull, hacía estas declaraciones: "Si el PSOE no cumple, y además a una inicitiativa nuestra, nos dice que no quieren ni hablarla ni tramitarla, (...) no son capaces de asegurarse la confianza".

Entonces, llegaban las advertencias a los de Pedro Sánchez, puesto que "ha pasado un año y esta confianza no se ha restaurado". En el caso de que se rechace su propuesta, Turull asegura que su formación tendrá "que tomar decisiones, decisiones que, le puedo asegurar, no le agradarán al PSOE". Un posicionamiento que se decidirá en un encuentro en Bruselas el próximo viernes -después de la decisión de la Mesa del Congreo- entre la cúpula de Junts y su líder, Carles Puigdemont.

Ante la negativa de los socialistas, ahora la pelota queda en el tejado de su socio de Gobierno, Sumar que cuenta con dos votos en la Mesa. Por el momento, no comparten su sentido de voto, pues según apuntan a laSexta los de Yolanda Díaz tienen previsto contactar con PSOE y Junts a lo largo de esta tarde para conocer el punto de sus negociaciones, y así decidir ellos su postura.

De este modo, y teniendo en cuenta que previsiblemente los cuatro miembros del Partido Popular (PP) votarán a favor de la iniciativa de Junts, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, podría someterse a una moción de confianza a la que le habría empujado su socio de coalición.