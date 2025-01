Afra Blanco, sobre la "moción de censura" de Feijóo: "Estaba claro que el PP iba a intentar beneficiarse de la amnistía para acercarse a Junts"

Alberto Núñez Feijóo anima al partido de Carles Puigdemont, Junts per Catalunya, a realizar una moción de censura contra el gobierno de Pedro Sánchez. Algo que a Afra Blanco, sindicalista y analista de la Sexta, no le sorprende en absoluto. No obstante, para que la moción de censura saliera adelante, necesitarían ambos también los votos de la ultraderecha de Vox.

"Que el PP estaba deseando tener una amnistía para poderse acercar a Junts, lo tenemos claro. Que el PP estaba interesado, y que sabíamos que iba a ser el primero que se iba a beneficiar de la amnistía para poder llegar a acuerdos con Junts, también", afirma Blanco.

Igualmente, añade la sindicalista, "también teníamos claro que el PP movilizó a un montón de gente en la calle engañándoles para que protestasen contra una amnistía de la que después se iban a beneficiar". Ahora bien, no sé si tienen claro -señala- que "Junts no puede alcanzar acuerdos con el PP, porque el PP ha defendido su ilegalización", asegura Blanco. En el vídeo, al completo su intervención.