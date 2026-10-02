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¿Elecciones anticipadas?

La advertencia de Rufián: pide a Sánchez "cabeza fría" porque no tiene apoyo si convoca elecciones

El portavoz de ERC en el Congreso ha asegurado este viernes que el presidente del Gobierno "no tiene nada a su izquierda para poder sumar" y ha cargado contra Junts: "Con su 'no' van a pagar deudas".

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián. El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián.Europa Press
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Gabriel Rufián lo tiene claro: Sánchez no tiene los suficientes apoyos para convocar elecciones anticipadas. El portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso ha pedido al presidente del Gobierno que actúe con "cabeza fría" y tenga en cuenta que "no tienen nada a su izquierda para poder sumar" si disuelve las Cortes.

Sus palabras llegan después de que fuentes de Moncloa confirmaran este viernes a laSexta que el líder del Ejecutivo ha consultado con su entorno más cercano sobre la posibilidad de adelantar los comicios. Rufián, a su llegada al pleno extraordinario para intentar sacar adelante los dos decretos de vivienda, ha lanzado el aviso al Gobierno y también ha cargado contra Junts.

"Le pido a Moncloa cabeza fría y que entiendan que esto no va de ser una ambulancia o emergencia, sino que hay que entender que no tienen nada a su izquierda para poder sumar", ha dicho Rufián, tras cargar contra Junts, incidiendo en que con su 'no' a los dos decretos van a "pagar deudas".

Poco después, a la entrada de Pedro Sánchez al Congreso, su bancada no ha dudado en darle una efusiva ovación antes de que comenzara el pleno para la posterior votación de los reales decretos.

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