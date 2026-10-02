La advertencia de Rufián: pide a Sánchez "cabeza fría" porque no tiene apoyo si convoca elecciones

El portavoz de ERC en el Congreso ha asegurado este viernes que el presidente del Gobierno "no tiene nada a su izquierda para poder sumar" y ha cargado contra Junts: "Con su 'no' van a pagar deudas".

Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso, ha advertido que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no cuenta con suficientes apoyos para convocar elecciones anticipadas. Rufián ha instado a Sánchez a actuar con "cabeza fría" y considerar que no tiene aliados a su izquierda para sumar apoyos si decide disolver las Cortes. Estas declaraciones surgen tras la confirmación de fuentes de Moncloa sobre consultas internas del líder del Ejecutivo para un posible adelanto electoral. Además, Rufián ha criticado a Junts por su oposición a los decretos de vivienda, acusándolos de "pagar deudas" con su postura.

Gabriel Rufián lo tiene claro: Sánchez no tiene los suficientes apoyos para convocar elecciones anticipadas. El portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso ha pedido al presidente del Gobierno que actúe con "cabeza fría" y tenga en cuenta que "no tienen nada a su izquierda para poder sumar" si disuelve las Cortes.

Sus palabras llegan después de que fuentes de Moncloa confirmaran este viernes a laSexta que el líder del Ejecutivo ha consultado con su entorno más cercano sobre la posibilidad de adelantar los comicios. Rufián, a su llegada al pleno extraordinario para intentar sacar adelante los dos decretos de vivienda, ha lanzado el aviso al Gobierno y también ha cargado contra Junts.

"Le pido a Moncloa cabeza fría y que entiendan que esto no va de ser una ambulancia o emergencia, sino que hay que entender que no tienen nada a su izquierda para poder sumar", ha dicho Rufián, tras cargar contra Junts, incidiendo en que con su 'no' a los dos decretos van a "pagar deudas".

Poco después, a la entrada de Pedro Sánchez al Congreso, su bancada no ha dudado en darle una efusiva ovación antes de que comenzara el pleno para la posterior votación de los reales decretos.

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