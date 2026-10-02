Bustinduy señala que las elecciones "serán un referéndum sobre la vivienda"

Los detalles Visiblemente indignado, el ministro Bustinduy ha advertido de que "quienes voten no hoy estarán firmando debajo de cada desahucio que suceda". "Si las derechas votan en contra de unos decretos que son de sentido común, lo van a pagar muy caro y van a perder las próximas elecciones generales", ha sentenciado.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, se ha mostrado contundente tras conocer el sentido del voto de Junts, que junto a PP, Vox y UPN hará que los decretos de vivienda no salgan adelante. "Las próximas elecciones serán un referéndum sobre la vivienda", ha asegurado en una entrevista en TVE. "Vamos a pelear por tierra, mar y aire hasta que sean aprobados", ha advertido visiblemente indignado ante lo que va a suceder esta mañana en el Congreso de los Diputados.

No obstante, también ha advertido de que no dan por perdida la votación pese a que no tienen los apoyos para ninguno de los dos y que esperan que "ante todo España vea de qué lado está cada quién". Cree Bustinduy que hoy los grupos parlamentarios van a "dejar a las claras a quién defiende cada quién" mientras hay "un clamor social" para decir "basta ya de mirar para otro lado", porque a los que están en el Congreso "no les afecta" la grave situación de la vivienda.

Para Bustinduy es claro que hay "un clamor social" para decir "basta ya de mirar para otro lado", porque el drama de la vivienda "no afecta" a los políticos del Congreso. "Quienes voten no hoy estarán firmando debajo de cada desahucio que suceda. Si las derechas votan en contra de unos decretos que son de sentido común, lo van a pagar muy caro y van a perder las próximas elecciones generales que van a ser un referéndum por el derecho a la vivienda", ha añadido.

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