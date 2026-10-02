Yolanda Díaz asegura que ha hablado con Sánchez sobre un adelanto electoral: "Discrección absoluta"

La vicepresidenta segunda del Gobierno, en declaraciones a 'Cadena Ser', no ha querido desvelar en qué términos se ha producido la conversación.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha consultado con su entorno un posible adelanto electoral, y su socia Yolanda Díaz ha reconocido haber hablado sobre el tema con él, aunque no ha querido desvelar los detalles. En declaraciones a 'Cadena Ser', Díaz ha mantenido discreción sobre la conversación y no ha dado su opinión sobre el posible adelanto. En cambio, ha enfatizado la importancia de resolver el problema de la vivienda en el país. Díaz también expresó su enfado por la decisión de Junts, Vox y PP de no apoyar los decretos de vivienda, señalando que afecta a millones de personas en crisis habitacional.

Suenan campanas de elecciones generales. Tras conocerse este viernes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha consultado a su entorno más cercano un posible adelanto electoral, su socia Yolanda Díaz no ha dudado en reconocer que ha hablado sobre el tema con el líder socialista.

En declaraciones a 'Cadena Ser', la vicepresidenta segunda no ha querido desvelar en qué términos se ha producido esa conversación. "Mi discreción va a ser absoluta sobre esa cuestión", ha zanjado.

Díaz, además, no ha querido tampoco dar su opinión sobre esa posible decisión y ha hecho hincapié en que lo que le parecería bien es que se arreglara "el problema fundamental que tiene el país, la vivienda".

La vicepresidenta se ha mostrado enfadada por la decisión de este jueves de Junts, Vox y PP de no apoyar los decretos de vivienda en plena crisis. "Habrá alguna formación política que piense que está golpeado al Gobierno pero están golpeando a 5 millones de personas que no pueden pagar el alquiler", ha señalado en el citad medio.

Díaz ha recordado que el Gobierno se ha reunido con Junts durante este tiempo y que sus propuestas estaban recogidas en el decreto. "Las tres derechas van a golpear a nuestro país, a los jóvenes, a las mujeres, a las 75.000 personas que están pendientes de que les lancen de sus casas", ha insistido.

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