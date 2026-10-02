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El Congreso debate y vota los decretos de vivienda en medio del clamor social

¿Elecciones generales?

Yolanda Díaz asegura que ha hablado con Sánchez sobre un adelanto electoral: "Discrección absoluta"

La vicepresidenta segunda del Gobierno, en declaraciones a 'Cadena Ser', no ha querido desvelar en qué términos se ha producido la conversación.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda DíazAgencia EFE

Suenan campanas de elecciones generales. Tras conocerse este viernes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha consultado a su entorno más cercano un posible adelanto electoral, su socia Yolanda Díaz no ha dudado en reconocer que ha hablado sobre el tema con el líder socialista.

En declaraciones a 'Cadena Ser', la vicepresidenta segunda no ha querido desvelar en qué términos se ha producido esa conversación. "Mi discreción va a ser absoluta sobre esa cuestión", ha zanjado.

Díaz, además, no ha querido tampoco dar su opinión sobre esa posible decisión y ha hecho hincapié en que lo que le parecería bien es que se arreglara "el problema fundamental que tiene el país, la vivienda".

La vicepresidenta se ha mostrado enfadada por la decisión de este jueves de Junts, Vox y PP de no apoyar los decretos de vivienda en plena crisis. "Habrá alguna formación política que piense que está golpeado al Gobierno pero están golpeando a 5 millones de personas que no pueden pagar el alquiler", ha señalado en el citad medio.

Díaz ha recordado que el Gobierno se ha reunido con Junts durante este tiempo y que sus propuestas estaban recogidas en el decreto. "Las tres derechas van a golpear a nuestro país, a los jóvenes, a las mujeres, a las 75.000 personas que están pendientes de que les lancen de sus casas", ha insistido.

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