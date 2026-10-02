Junts entregará al Gobierno su propio texto y le propone negociarlo si retira los dos decretos acordados

Sí, pero... Pese a la intención de la formación catalana de presentar este texto, el Gobierno someterá a votación los dos decretos que aprobaron en el Consejo de Ministros del martes.

Junts per Catalunya planea presentar al Gobierno una propuesta de Real Decreto-ley sobre vivienda, esperando que sirva de base para un consenso parlamentario amplio. Sin embargo, exige como condición previa que el Ejecutivo retire dos Reales Decretos-ley que se votarán este viernes en el Congreso, argumentando que sus efectos serían negativos para el mercado de la vivienda y las familias afectadas. La Ejecutiva Nacional de Junts per Catalunya acordó pedir al PSOE que retire los decretos aprobados recientemente y elabore un nuevo texto con medidas efectivas para abordar la crisis de vivienda, tras el desahucio de Maricarmen, que provocó protestas sociales.

Junts tiene previsto entregar este viernes al Gobierno una propuesta de Real Decreto-ley propia en materia de vivienda, que tiene ya preparada y que espera que sirva de "punto de partida" si el PSOE quiere avanzar hacia una solución "real, solvente y capaz de reunir un amplio apoyo parlamentario".

Eso sí, para entregar esta propuesta a los socialistas, Junts pone como "condición previa" que el Gobierno retire los dos Reales Decretos-ley que se someterán a votación este viernes en el Congreso de los Diputados, "evitando así sus efectos negativos e irreversibles sobre el mercado de la vivienda y sobre la grave situación que viven muchas familias", según la formación.

La Ejecutiva Nacional de Junts per Catalunya acordó este jueves pedir al PSOE que retire los dos decretos que aprobó el martes en el Consejo de Ministros y que se votan este viernes en el Congreso en una sesión extraordinaria, y que vuelva a trabajar en un nuevo texto con medidas efectivas para afrontar la grave crisis de la vivienda.

Con el rechazo de Junts, los dos decretos de vivienda que aprobó esta semana el Gobierno de coalición presionado por el desahucio de Maricarmen, la mujer de 87 años que fue desahuciada hace unos días de la casa en la que residía en Madrid y que ha provocado una protesta social, quedarían derogados.

El primero de ellos, el que contiene medidas orientadas a suspender los desahucios, a prolongar alquileres, a impedir a los fondos buitre comprar vivienda con un 70% de descuento, subidas impositivas a las socimis, o que recogía medidas fiscales para propietarios y ayudas a la primera compra, se publicó el miércoles en el BOE, entrando en vigor un día más tarde.

El segundo decreto, impulsado por Sumar y el Sindicato de Inquilinas, recoge la prórroga automática de los alquileres. Su publicación en el BOE se produjo un día más tarde, el jueves, entrando en vigor este viernes, el mismo día en el que previsiblemente va a decaer.

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