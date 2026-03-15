Un miembro del equipo de Ayuso retira el micrófono de una reportera de laSexta al preguntarle sobre la seguridad en las elecciones

¿Por qué es importante? Ayuso agitó el fantasma del "pucherazo" este sábado, precisamente en plena jornada de reflexión por las elecciones en Castilla y León que se celebran este domingo, por medio de un tuit en el que, sin nombrarle, hizo una mención implícita a Sánchez, al que acusó de realizar "pactos tramposos para llegar al Gobierno".

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, evitó responder a una pregunta sobre la seguridad electoral al ser retirada el micrófono por un miembro de su equipo. Ayuso había sembrado dudas sobre el uso del DNI digital para votar, sugiriendo posibles fraudes, y criticó al presidente Pedro Sánchez por "pactos tramposos". Un vídeo viral en redes sociales alimenta estas preocupaciones, aunque la Junta Electoral Central aclara que el DNI digital no permite votar múltiples veces con identidades falsas. Además, para votar es necesario estar inscrito en el censo y empadronado, lo cual es gestionado por los ayuntamientos.

Una reportera de laSexta ha preguntado este domingo a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por la seguridad durante las elecciones y un miembro de su equipo le ha retirado el brazo con el que sujeta el micrófono apartándolo. Así ha evitado responder la presidenta madrileña después de haber puesto en duda el uso del DNI digital para votar.

Ayuso agitó el fantasma del "pucherazo" este sábado, precisamente en plena jornada de reflexión por las elecciones en Castilla y León que se celebran este domingo. Lo hizo por medio de un tuit en el que, sin nombrarle, realizó una mención implícita a Pedro Sánchez al que acusó de realizar "pactos tramposos para llegar al Gobierno".

"El que promueve manifestaciones, a todas luces ilegales, en jornada de reflexión, ató al Constitucional urgentemente, nacionaliza masivamente, con denuncias de pucherazos en el voto por correo en varias provincias, llegó con urnas de cartón a dirigir su partido, con pactos tramposos para llegar al Gobierno", dijo Ayuso.

Una Ayuso que afirmó que "hay motivos para pedir plena seguridad en el voto para las próximas elecciones generales". Unas que, según ella, Sánchez "pretende esto". Un "esto" que se refiere a un vídeo que circula por redes sociales que asegura que "por primera vez en España cualquier persona puede falsificar su identidad". Solo, eso sí, "a la hora de ir a las urnas". Y señalan a las aplicaciones "MiDNI y MiDGT". "Es la puerta al fraude electoral", dice el vídeo.

Desde Newtral.es han informado que desde septiembre de 2025 se puede usar el DNI digital para votar. En caso de que fuera posible falsificar una identidad en la app de MiDNI o MiDGT, la Junta Electoral Central afirma que no se podría votar varias veces con identidades falsas como especulan en redes sociales. "Para votar hay que estar inscrito en el censo", recuerdan. Además, para ello hay que estar empadronado, algo que tramitan los ayuntamientos.

En ese sentido, afirman a que no sería tan simple como falsificar el documento online. Habría que conocer los datos de esa persona, saber en qué mesa electoral vota y asegurarse, además, de que no haya votado con anterioridad. "Cuando votas, te anotan en la mesa electoral", exponen. En cuanto al código QR del DNI digital, no se pide a la hora de votar porque sería "exigir un mayor requisito de control para la versión digital del DNI que el que existe en el documento físico", dice la Junta Electoral Central.

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