"Esto no se puede votar que no, ¿estás loca?". Es el reproche del alcalde de Calvià a su número dos captado por un micro abierto durante un pleno del Consistorio de la localidad mallorquina, donde PP y Vox gobiernan en coalición. Una discusión entre el 'popular' Juan Antonio Amengual y su segunda teniente de alcalde, Isabel Bonet, que surgía a raíz de una moción presentada por el PSOE para extender la gratuidad en las escuelas infantiles.

Ocurrió el pasado jueves, según recoge el 'Diario de Mallorca', cuando un micrófono captó la diferencia de opiniones entre Amengual y Bonet sobre cuál debía ser su el sentido de su voto sobre la propuesta socialista: "Si votamos en contra, mañana salimos en el periódico, hay que votar a favor", aseveraba el primer edil, frente a la negativa de Bonet, partidaria de realizar un "estudio económico" y llevar ellos una propuesta al pleno. "No, no, no", insistía.

"Esto no se puede votar que no, ¿estás loca?", le recrimina en un momento dado el alcalde. Finalmente, tal y como recoge el citado medio mallorquín, se acabó imponiendo la postura de la segunda teniente de alcalde y el equipo de gobierno municipal acabó votando en contra de la propuesta de la oposición.

El momento de la 'pillada' puede verse en el vídeo bajo estas líneas, a partir del minuto 01:34:34.