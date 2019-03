La "mentiras de Rajoy en el Congreso", centro en las argumentaciones de los diputados

La oposición no está dispuesta a que se olvide que en el Congreso no se ha querido debatir sobre las contradicciones de lo que dijo Rajoy en sede parlamentaria y lo que declaró su secretaria general ante el juez. Por eso, en todas sus preguntas han comenzado con la frase "No podrán impedir que digamos que Rajoy mintió sobre Bárcenas". Esto, sumado a lo ocurrido en la jornada anterior, hace que se avive la tensión entre los partidos.

Hasta una decena de diputados ha denunciado el veto sistemático del PP al debate sobre el caso Bárcenas. Sólo la Ministra de Empleo ha entrado al trapo. "Por mucho repetir una información no se convierte una mentira en una verdad", ha respondido Fátima Báñez

La indignación de la oposición alcanzó en la sesión anterior su grado máximo, cuando la vicepresidenta del Congreso cambió el discurso institucional por el "Y tú más". El resultado fue cuatro diputados expulsados y muchos más, enfadados. Cayo Lara declaró a la salida: "Se debe mantener un equilibrio en el consejo, una equidad".

Celia Villalobos admite que se equivocó, pero con la boca pequeña. "Tal vez me pasé un poquito comentando que en Andalucía rechazan constantemente medidas del Partido Popular", comentó la vicepresidenta a la salida de la reunión.