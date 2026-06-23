La defensa de Zapatero pide al juez Calama la resolución que autorizó analizar los dispositivos incautados a Rodolfo Reyes

El contextoSe trata de una prueba importante en esta investigación, en la que los directivos de Plus Ultra apuntaban a que el expresidente del Gobierno estaba detrás del rescate de la aerolínea.

La defensa de José Luis Rodríguez Zapatero pide al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama que acuerde requerir a la Fiscalía Anticorrupción la resolución judicial motivada que autorizó y habilitó el análisis del contenido de los dispositivos que se incautaron para cumplimentar la Orden Europea de Investigación y la Comisión Rogatoria Internacional", en referencia a los dispositivos de Rodolfo Reyes.

En el escrito al que ha tenido acceso laSexta, señalan que esta solicitud persigue como finalidad conocer las circunstancias en que se produjo el análisis del contenido del dispositivo denominado Crucial "en el marco de las Diligencias de investigación preprocesales abiertas por la Fiscalía con el núm. 1/2025, y señaladamente la resolución judicial que autorizaba la actuación policial y del Ministerio Fiscal".

Además, también piden el detalle de las conversaciones de WhatsApp, contenidas en dicho dispositivo, y que figuran en el marco de las Diligencias de Investigación de la Fiscalía incoadas el 9 de enero de 2025 con el núm. 1/2025, en la Denuncia ante el Juzgado de Instrucción núm. 15 de Madrid y en las posteriores Diligencias de Investigación de la misma Fiscalía con el núm. 23/2025, o en cualquier otro procedimiento, haciéndose constar, asimismo, bajo qué cobertura y, en su caso, con qué autorización de las autoridades emisora y requirente se ha empleado dicho material en este procedimiento.

Se trata de una prueba importante en esta investigación, en la que los directivos de Plus Ultra apuntaban a que Zapatero estaba detrás del rescate.

La defensa quiere saber si se basaron en una resolución judicial, cuestionando la cadena de custodia de dichos mensajes.

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