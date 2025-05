El mensaje a Mazón en Times Square (Nueva York) que le recuerda que no puede esconder su "nefasta gestión" de la DANA

Carlos Mazón, president de la Generalitat, ha viajado a Nueva York en plena Santa Faz de Alicante, recibiendo críticas por su gestión durante la DANA. Compromís ha colocado un mensaje en Times Square con su imagen y el texto "Tenemos 228 razones para que no vuelvas", recordando las 228 víctimas mortales. Vicent Marzà, eurodiputado de Compromís, critica que Mazón evite las críticas del pueblo valenciano al estar en el extranjero. Diana Morant, ministra de Ciencia, califica su ausencia como una "anomalía democrática". Mazón reapareció en el Congreso del Partido Popular Europeo celebrado en Valencia, donde se enfrentó a protestas y manifestaciones que exigían justicia por las víctimas de la DANA.

Carlos Mazón está de visita en Nueva York. El president de la Generalitat, que ha viajado a Estados Unidos en plena Santa Faz de Alicante, ha sido recibido en la ciudad norteamericana con un mensaje en una de las pantallas gigantes de Times Square para "recordarle su nefasta gestión" durante la DANA.

Ha sido Compromís quien ha colocado dicho mensaje. Un mensaje con la imagen de Mazón y con el siguiente texto: "Tenemos 228 razones para que no vuelvas".

Vicent Marzà, eurodiputado de Compromís, ha hablado de este viaje de Mazón a Nueva York: "Por muy lejos que se esconda para no tener que ir a la Santa Faz de Alicante y evitar que la gente le diga lo que piensa, el pueblo valenciano no olvida su irresponsabilidad durante la DANA, con 228 víctimas mortales".

"Mazón no ha dudado en irse a más de 6.000 kilómetros para no enfrentarse a las críticas de las protestas con las que lo reciben los ciudadanos valencianos en sus apariciones públicas", insiste Marzà sobre el viaje de Carlos Mazón a Estados Unidos.

Morant: "Es una anomalía democrática"

Por su parte, Diana Morant, secretaria general de los socialistas en la Comunitat Valenciana y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, ha tildado de "anomalía democrática" la ausencia de Mazón en Alicante.

"Hay gente que no puede estar a pie de calle. Que no puede estar ni siquiera en su ciudad con la gente del pueblo que gobierna porque, precisamente, el pueblo no lo quiere", ha afirmado Morant.

E insiste: "El president ha tenido que buscar una nueva excusa para no estar en la calle, con la gente. No quiere escuchar la voz del pueblo, de un pueblo que el grita que ya está bien de mentiras y de excusas, y que quiere mirar al futuro".

Mazón reaparece en el Congreso del PPE

Carlos Mazón reapareció en el Congreso del Partido Popular Europeo, celebrado en Valencia. Allí coincidió con Alberto Núñez Feijóo, con quien mantuvo una escueta conversación sobre una cena celebrada el día anterior a la que no asistió.

Esta semana, los valencianos han vuelto a salir a las calles en una protesta programada para el lunes y aplazada al martes debido al apagón eléctrico. Se produjo frente al Museo de las Artes y las Ciencias, lugar donde tuvo lugar la primera jornada del Congreso del PPE.

Entre los lemas coreados estaban el 'No son muertes, son asesinatos', 'Partido Popular, partido criminal', 'Queremos justicia', 'Mazón, nosotros no olvidamos' o 'El president, a Picassent'. Además, se pudieron escuchar también reproches en inglés.

En la manifestación se desplegó un muñeco con la cara de Mazón vestido de carcelario y el número 228 (el número de víctimas mortales de la DANA) en la gorra del mismo, con las manos manchadas de rojo y un gran cartel con la hora a la que se envió la alerta el 29 de octubre (las 20:11) y el mensaje "ni olvido ni perdón".