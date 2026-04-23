Los menores no acompañados, el otro sapo que el PP traga en sus acuerdos con Vox en Extremadura y Aragón

¿Por qué es importante? Además del concepto de 'prioridad nacional', los 'populares' han asimilado la idea de la ultraderecha cuando tanto Guardiola como Azcón defendieron su reparto en el pasado.

El Partido Popular (PP) ha establecido acuerdos con Vox para formar gobiernos en Extremadura y Aragón, aceptando gran parte de las propuestas de la ultraderecha, especialmente en temas migratorios. Una de las cuestiones centrales es el reparto de menores no acompañados, lo que ha generado críticas desde el PP hacia el Gobierno de España, acusándolo de imponer una distribución sin recursos adecuados. En el pasado, líderes del PP como Guardiola y Azcón defendían la acogida de estos menores, pero ahora describen el reparto como "inhumano". A pesar de los pactos con Vox, están obligados por ley a acogerlos, lo que ha sido criticado por el Gobierno y líderes regionales, como Clavijo desde Canarias, por ser irrespetuoso con los derechos de la infancia.

El PP ha pactado con Vox los Gobiernos de Extremadura y de Aragón. Lo ha hecho aceptando gran parte de los postulados de la ultraderecha en materia migratoria, con ese concepto de 'prioridad nacional' que no es el único 'sapo' con el que han tragado desde Génova. De fondo, el reparto de menores no acompañados.

Algo que ahora rechazan apuntando a Moncloa. "El cambio ha venido por el Gobierno de España. Intentan imponer una distribución para la que no tenemos ni recursos ni espacio", afirma Azcón.

Afirma uno de los barones del PP. De un partido que vio cómo este asunto motivaba la ruptura de los Gobiernos en los que se incluyó a la ultraderecha. "Es imposible pactar con el que pretende imponer fronteras abiertas", dijo en su día Abascal.

Una frase que forma parte del pasado. De un pasado en el que tanto Guardiola como Azcón defendían el reparto de menores acompañados: "Vamos a acoger a unos menores que no tienen la culpa".

La realidad de ahora es diferente. Guardiola, de hecho, ha tildado de "inhumano" lo que considera es un "reparto por decreto sin contar con las comunidades autónomas".

Ahora, aunque los pactos con Vox se opongan a la acogida, están obligados a ello por ley. El Gobierno, en ese sentido, se ha insistido en que consideran que esos acuerdos son papel mojado y han sido claros. "Estaremos vigilantes, es gravísimo", dice Elma Saiz.

Por si parte, desde Canarias, una de las comunidades a la que más migrantes llegan, llaman a cumplir la ley. "Se está poniendo, en un papel, que se incumpla. Se está siendo irrespetuoso con los derechos de la infancia", afirma Clavijo.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.