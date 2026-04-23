Koldo y Ábalos, en apuros: la Guardia Civil da "hipótesis de autenticidad" a las grabaciones del exasesor del ministro

Koldo García, a la derecha; junto a él, José Luis Ábalos; a la izquierda, Víctor de Aldama

¿Qué han dicho? En su declaración, apuntan a la veracidad de los audios y niegan que hayan sido manipulados. Insisten en que los archivos son "totalmente íntegros".

En la novena jornada del juicio del caso mascarillas, se examinaron las pruebas periciales de las grabaciones de Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos. La Guardia Civil declaró que las grabaciones son auténticas, atribuyendo la coincidencia de fechas de archivos y audios a una actualización fallida del dispositivo, descartando manipulación. Aseguraron que los audios son íntegros y que la posibilidad de grabaciones remotas es muy improbable, ya que su software no detectó aplicaciones espía. Por otro lado, los peritos Francisco Javier Martínez Porras y Hernán López Mayoralas, contratados por Cerdán, sostienen que los audios fueron manipulados, aunque solo analizaron archivos aislados, no los originales.

Novena jornada del juicio del caso mascarillas. Del proceso que juzga a José Luis Ábalos, exministro de Transporte, a Koldo García, quien fuera su asesor, y al empresario Víctor de Aldama. En esta ocasión, el turno ha sido para las pruebas periciales de las grabaciones de Koldo, con la Guardia Civil apuntando a la "hipótesis de la autenticidad" en su declaración.

Así se han expresado los agentes en el proceso judicial: "La hipótesis de la autenticidad de las grabaciones es la correcta".

Y es que han explicado a qué se debe el hecho de que los archivos y los audios compartan la misma fecha, alegando a una actualización fallida del dispositivo móvil en cuestión: "Eso no significa que haya habido manipulación. Es lo más importante".

Además, han afirmado que los "audios son totalmente íntegros" e insisten en el asunto de la manipulación: "De haberla habido habrían quedado marcas".

La Guardia Civil, sobre si han podido existir grabaciones en remoto del móvil de Koldo, ha asegurado que es "muy improbable": "Posible es todo en esta vida. Puede haber aplicaciones espía, pero nuestro software no lo detectó".

Anteriormente a dicho testimonio, fueron Francisco Javier Martínez Porras y Hernán López Mayoralas los que prestaron declaración. Ambos, peritos de Cerdán que consideran que los audios han sido manipulados y sobre lo que se han ratificado en el juicio.

Los dos han afirmado que se les trasladó de manera" aislada" los archivos: "Se nos facilita eso a través se los servicios jurídicos que nos contratan. El abogado del señor Cerdán es el que nos facilita todo ese material, que es de lo que disponía".

"No tenemos los volcados originales, solo los archivos aislados", han insistido en el transcurso del noveno día de procedimiento.

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